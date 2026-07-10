El Gobierno reconoció que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

El viceministro de Economía , José Luis Daza , admitió que los resultados del programa económico todavía no llegaron a todos los argentinos, aunque aseguró que las condiciones ya están dadas para que ese proceso comience a acelerarse en los próximos meses.

"Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa", afirmó durante una entrevista con la TV Pública.

“Nosotros estamos analizando una serie de canales para poder facilitar el otorgamiento y la obtención de préstamos en pesos o en dólares. Esperamos poder avanzar en forma rápida porque es importante en esta transición de la economía argentina porque, desde mi perspectiva, va funcionando en forma muy sólida, espectacular, aunque hay gente que todavía no lo siente y lo entendemos”, señaló.

Según explicó, el programa económico atraviesa una etapa de consolidación de sus principales variables y el objetivo del Gobierno es que esa estabilidad se traduzca en un mayor nivel de actividad y en una mejora de los ingresos de la población.

Consultado sobre la estrategia oficial de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Daza descartó que la administración de Javier Milei vaya a recurrir a una expansión del gasto para incentivar el consumo. En cambio, sostuvo que el crecimiento que proyecta el Gobierno estará impulsado por la inversión privada y por una mayor disponibilidad de crédito para familias y empresas, y no por un incremento del gasto público.

En otro tramo de la entrevista confirmó que el Gobierno negocia una nueva línea de financiamiento por US$1.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otros organismos multilaterales.

También se mostró optimista respecto de la evolución del riesgo país y aseguró que el indicador continuará descendiendo en los próximos meses. "El riesgo país está en 408, vamos a tener menos. El riesgo país va a seguir sostenidamente a la baja", afirmó.

Para el funcionario, esa tendencia estará vinculada con la ampliación de la base de inversores interesados en la Argentina, un escenario que atribuyó a las recientes mejoras en la calificación crediticia del país otorgadas por las agencias Fitch y Standard & Poor's.

“Por lo general, no hago pronósticos, no hago muchas estimaciones, pero todavía hay razones por las cuales estamos haciendo un catch-up de los dos upgrades que se nos hicieron. La base de inversionistas que se expandió como consecuencia de estos dos todavía no ha tomado todas las posiciones que necesitan tomar”, manifestó.

A su vez, Daza aseguró que el Ejecutivo apunta a llegar a las elecciones de 2027 con "superávit fiscal, equilibrio externo, mayores reservas y un sistema financiero más sólido", con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la economía durante un año electoral.