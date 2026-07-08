Victoria Villarruel volvió a chicanear al Gobierno: "Nuestros próceres no buscaron enriquecerse en la función pública"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno nacional con una columna de opinión publicada en el diario La Gaceta de Tucumán por el 9 de Julio, en la que cuestionó directamente el programa de ajuste de la administración libertaria, llamándola la "falsa premisa de una eficiencia sin rostro". Además, reivindicó que los próceres "no buscaron enriquecerse en la función pública". Aunque no mencionó a Javier Milei ni a ningún funcionario, varios pasajes del texto pueden leerse como dardos contra los ejes discursivos de la Casa Rosada.

El pasaje más punzante apunta al corazón del relato libertario sobre el achicamiento del Estado. "Este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro", escribió la vicepresidenta.

Villarruel también apuntó al concepto de libertad, el concepto más importante del oficialismo. "Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos", sostuvo, y remató: "La defensa y el desarrollo del país no pueden quedar condicionados por la voluntad de ningún interés extranjero".

En la misma línea, recordó que el acta de 1816 exigió ser independientes "de toda otra dominación extranjera".

En el plano económico, la vicepresidenta cuestionó la mirada financiera sobre los activos estratégicos del país. La riqueza nacional, los "recursos energéticos, mineros y tecnológicos", afirmó, "no representa un botín de corto plazo para la especulación, sino el motor irrenunciable del arraigo federal, la industrialización y la grandeza nacional".

También reclamó que la innovación tecnológica tenga "como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno", una agenda que colisiona con la apertura y la primacía del mercado que impulsa el Ejecutivo.

"No buscaron enriquecerse en la función pública"

El cierre de la columna incluye un raspón al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Nuestros próceres no claudicaron ante la adversidad; respondieron con patriotismo. No buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria".

Villarruel convocó además a escuchar "esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional" y a construir "un orden legal soberano y valiente", antes de despedirse con su sello: "¡Viva la Patria! ¡Todo por Argentina!".