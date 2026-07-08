El Senado prepara una nueva sesión después de la salida de Manuel Adorni para avanzar con viejos pendientes

Ya sin Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, La Libertad Avanza reabrirá el Senado de la Nación el próximo jueves 16 de julio para avanzar con uno de los temas que quedaron pendientes: el proyecto del Gobierno de inviolabilidad de la propiedad privada , una iniciativa que habilita la compra de tierras argentinas por empresas y Estados extranjeros.

Este proyecto ya fue incluido en el temario de al menos cuatro sesiones, dos que no se realizaron, y en las otras dos, el tema fue directamente postergado. Ahora, ya sin el escándalo de Manuel Adorni paralizando la gestión del Gobierno, el bloque que preside Patricia Bullrich quiere avanzar con los temas pendientes. Muchos de estos, sin embargo, siguen con el tratamiento pendiente, como la Ley Hojarasca, Salud Mental o la nueva Ley de Sociedades , que impulsa Federico Sturzenegger.

La reunión de Labor Parlamentaria de este mediodía en el despacho de Victoria Villarruel no estuvo exenta de cruces y rispideces entre el oficialismo y la oposición. Esto anticipa que la semana que viene el recinto será un lugar de álgidas discusiones. El principal punto de conflicto tiene que ver con la habilitación a la compra de tierras argentinas por parte de personas y empresas del extranjero.

El dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, firmado el pasado 20 de mayo, reforma la ley 26.737 de tierras rurales y flexibiliza la compra de campos por extranjeros: elimina los topes porcentuales vigentes y deja como únicas restricciones la prohibición de compra por Estados extranjeros y por empresas con participación estatal extranjera (salvo autorización provincial y nacional).

Para esa autorización, y también para zonas de frontera, se suma el silencio administrativo: si el Estado no responde en el plazo previsto, la autorización queda otorgada automáticamente. La ley mantiene la prohibición de usar testaferros, respeta derechos ya adquiridos y deroga varios artículos que sostenían el esquema restrictivo anterior.

Crece la tensión en el Senado

Según deslizaron distintas fuentes parlamentarias a MDZ, este fue uno de los puntos que se discutió en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó Villarruel. De hecho, la propia vicepresidenta se manifestó en contra de este punto dentro del proyecto. En este contexto, nadie asegura que el proyecto no vaya a sufrir más modificaciones en el recinto antes de su votación.

Además de Villarruel, en el encuentro de este mediodía en el ala sur del Palacio Legislativo estuvo presente el presidente provisional, Bartolomé Abdala, los presidentes de bloques Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). Y por el interbloque Popular estuvieron Juliana di Tullio y Fernando Salino.

En este encuentro también se analizó la posibilidad de tratar el proyecto de Carolina Losada (UCR) de aumento de las penas por las falsas denuncias en la próxima sesión. Pero aún no están los votos asegurados para ir al recinto. La senadora por Santa Fe también propuso una serie de modificaciones para alcanzar un grueso de votos para llegar con mayor seguridad al recinto.

"El dictamen hace referencia a falsas denuncias sobre personas determinadas o indeterminadas por la comisión de un delito. La nueva propuesta habla de falsas denuncias sobre hecho delictivo", deslizó a MDZ una fuente del Senado.

El Senado le dará ingreso a más pliegos judiciales

En la próxima sesión además se pondrán en tratamiento unos treinta pliegos diplomáticos y judiciales, entre ellos el del juez Víctor Arturo Pesino, que a fin de mes cumple 75 años. El camarista repuso la Ley de Modernización Laboral y ordenó la intervención de la UOM, dos decisiones que le valieron un duro cuestionamiento del peronismo en la audiencia del 9 de junio.

El pliego de Pesino había quedado incluido en la sesión sin quórum del 25 de junio, pero después de esa fecha la Comisión de Acuerdos siguió tomando audiencias y sumó despachos a la lista lista para el recinto. Entre los nuevos nombres aparece Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario letrado de Ariel Lijo, propuesto para el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora —el que lleva la causa de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Para una próxima sesión, el 6 de agosto, luego del receso de invierno, se prevé el tratamiento de la Ley Hojarasca, otro de los proyectos de Federico Sturzenegger, que aún no se trataron.