Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto de Tucumán, en un clima de plena tensión

El Gobierno inicia una semana que tendrá como principal actividad institucional la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde volverán a coincidir públicamente el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel.

La participación de ambos quedó confirmada para los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se realizarán el miércoles por la noche en San Miguel de Tucumán. La ceremonia será encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo , quien cursó invitaciones a todos los mandatarios provinciales.

El mandatario arribará al aeropuerto Benjamín Matienzo durante la tarde-noche del miércoles. Lo hará acompañado por la totalidad de sus ministros para participar de los actos oficiales.

Con motivo de la visita presidencial, el Ministerio de Seguridad de Tucumán desplegará un operativo especial con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro de la capital provincial. La actividad central comenzará cerca de la medianoche e incluirá un mensaje por cadena nacional, la interpretación del Himno Nacional y la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura.

Villarruel, por su parte, mantuvo silencio público sobre la actividad y evitó pronunciarse acerca del nuevo encuentro con Milei. Desde su entorno señalaron que su asistencia responde exclusivamente a la invitación institucional realizada a las autoridades nacionales.

La ceremonia tendrá además una carga política particular porque marcará un nuevo cara a cara entre el presidente y la vicepresidenta tras su último encuentro público en Rosario, durante los actos por el Día de la Bandera.

Aquella jornada estuvo atravesada por señales de distanciamiento. Villarruel fue ubicada junto a las autoridades provinciales, lejos de la delegación presidencial y sin contacto con el círculo más cercano al mandatario. Incluso, durante la entonación del Himno Nacional, quedó ubicada de espaldas a Milei.

Las diferencias volvieron a quedar expuestas una vez finalizada la ceremonia. La titular del Senado cuestionó a funcionarios del Gobierno por evitar saludarla y los calificó de "maleducados". También aprovechó para criticar la permanencia de Manuel Adorni en el Gabinete.