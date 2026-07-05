Intendente bajo la lupa: denunciado por sueldo millonario, cobra más que Javier Milei y su recibo despierta dudas

La polémica por el gasto público y los salarios de la política sumó un capítulo de alta tensión en la Segunda Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires . El intendente de la localidad de Colón , Waldemar Giordano (militante de La Cámpora ), se vio obligado a romper el silencio y mostrar públicamente su recibo de sueldo. Lo hizo luego de que se viralizara una rendición de cuentas que desató la indignación de los vecinos y que el propio jefe comunal calificó como una "información falsa" orquestada por la oposición local.

La controversia comenzó en las redes sociales con la difusión de un listado detallado de los supuestos haberes que percibiría el gabinete del gobierno de Giordano. En dicha planilla se consignaba que el intendente cobraba la suma de $7.577.763,61 , mientras que el sueldo de su Secretaria General de Gobierno y Coordinación, Natalia Yanina Avetta , ascendía a $5.638.848,60 .

Ante la masiva repercusión y el malestar vecinal por estas cifras abultadas, Giordano publicó un descargo en formato de video en sus redes oficiales.

En la pieza audiovisual, el jefe comunal mostró a cámara un neto de $5.686.759,28 . “Esto es lo que cobra un intendente municipal”, aseguró, para luego agregar una llamativa justificación: “Yo no puedo cobrar menos que este importe, pero sí pudiera cobrar más, pero nunca fue mi intención”.

Sin embargo, la edición del video dejó abiertos más interrogantes que certezas. El dato clave de la filmación es que el intendente no dejó ver el nombre de la persona a la que correspondía ese cobro ni la fecha de emisión del recibo , sembrando dudas sobre la vigencia o la titularidad del documento exhibido.

Qué dice el Presupuesto Municipal 2026

Para verificar el impacto real de estos salarios en las arcas públicas, el acceso a los datos oficiales resulta fundamental. Según el Presupuesto Municipal 2026 al que accedió MDZ, el Concejo Deliberante de Colón aprobó para este período un total de $169.731.674,09 destinados a la Dirección Superior Ejecutiva de la administración gubernamental (partida que agrupa los cargos del Intendente, la Secretaria General de Gobierno y los gastos operativos de ambas funciones).

Municipalidad de Colón PBA

Al auditar la ejecución de este gasto, la lupa se posa sobre la columna del devengado, el indicador más preciso de la investigación periodística ya que representa el desembolso real por servicios prestados o bienes entregados. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la comuna ya devengó un total de $81.454.868,31; el prorrateo de estos números oficiales indica que, durante el primer semestre del año, el intendente habría percibido ingresos reales promedios por encima de los 6 millones de pesos mensuales, una cifra que licúa la desmentida de su video y se acerca notablemente al reclamo vecinal original.

La comparación inevitable: el sueldo de un intendente de PBA vs. el Presidente

El descargo de Giordano, lejos de calmar las aguas, reactivó el debate sobre las asimetrías salariales en el Estado argentino. Incluso tomando como válido el número recortado que el intendente mostró en su video ($5.686.759,28), el jefe comunal de Colón cobra considerablemente más que el Presidente de la Nación.

Cargo Sueldo Mensual Estado de la Paritaria Intendente Waldemar Giordano (Según video) $5.686.759,28 Sujeto a la ley orgánica de municipalidades Intendente Waldemar Giordano (Según Devengado) + $6.000.000,00 Estimado primer semestre según presupuesto Presidente de la Nación (Javier Milei) $4.066.018,00 Congelado indefinidamente

Actualmente, el Presidente percibe un total de $4.066.018 por mes, un monto que se mantiene inalterable desde diciembre de 2023. Esta situación responde a una directiva expresa del Ejecutivo, tal como detalló en su momento el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”.

Mientras la Casa Rosada sostiene el congelamiento de haberes como bandera de la austeridad, en los municipios del conurbano y el interior bonaerense los presupuestos locales siguen garantizando sueldos de privilegio que duplican la primera línea del esquema federal.