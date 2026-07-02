Un intendente mendocino entra de licencia luego de ser operado

Alejandro Morillas, intendente de San Carlos, se tomará licencia por 20 días tras someterse a una intervención quirúrgica programada. Quién lo reemplaza.

A partir de este jueves, el intendente de San Carlos Alejandro Morillas entra en período de licencia luego de someterse a una intervención quirúrgica programada. La ausencia del jefe comunal se prolongará durante 20 días. Su reemplazante está definido por la Ley orgánica de Municipalidades de Mendoza.

Según un comunicado emitido por el municipio, la intervención fue programada con antelación y la licencia del mandatario comenzó a regir desde este jueves y perdurará hasta el 22 de julio.

El intendente Alejandro Morillas será reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante. Rodrigo D'Angelo / MDZ Quién reemplaza al intendente en su ausencia Según el artículo 97 de la Ley orgánica de municipalidades de Mendoza, quien deberá ejercer el reemplazo de un intendente en caso de su ausencia es el presidente del Concejo Deliberante.