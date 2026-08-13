Candidato influencer: el curioso sorteo de un intendente para sumar visualizaciones en redes
Un candidato a gobernador sortea entradas para un recital para ampliar su alcance en las redes. En junio una senadora también organizó un sorteo.
¿Cuáles son los límites de la política y la popularidad? En las redes sociales parecen desdibujarse completamente y los dirigentes copian cada día más los recursos de los influencers para llegar a más público a través de sus redes sociales. Una de las estrategias es acudir a los sorteos de entradas para recitales: en junio fue la senadora Luz Llorens y ahora, el intendente Ulpiano Suarez.
La legisladora peronista eligió un par de entradas para ir al show de Pity Álvarez en el teatro griego y el jefe comunal -que busca ser candidato a gobernador-, un par de entradas para el recital de Soda Stereo.
El sorteo del candidato
"Contame que canción de Soda Stereo te marcó en toda tu vida? A mi de música ligera me encanta", dice Ulpiano Suarez al comenzar el reel.
"El 21 de agosto llega Ecos al Estadio Arena Maipú. Charly, Gustavo y Zeta de nuevo arriba del escenario con una tecnología que te va a emocionar. queremos que seas parte de esta experiencia, vamos a sortear dos entradas y además dos cintas para que vivas la experiencia Ecos", agrega y luega da las pautas para participar del sorteo.
La estrategia tiene resultados porque en solo seis horas la publicación tiene 767 me gusta, 185 comentarios, se compartió 168 veces y alcanzó más de 23.000 visualizaciones. Cuenta con una ayuda, el reel se publicó en colaboración con las cuentas oficiales de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Cultura de la comuna.
El sorteo de junio
En junio, la senadora provincial por el peronismo Luz Llorens lanzó un sorteo en su cuenta oficial de Instagram para que uno de sus seguidores se llevara dos entradas para ir a ver al Pity Álvarez que se presentó en el teatro griego Frank Romero Day.
Luz Llorens entró en la Legislatura en mayo y juró el 23 de abril acompañada de su familia y custodiada por Adriana Cano y los intendentes del PJ Fernando Ubieta y Matías Stevanato. Llorens es parte del grupo de legisladores jóvenes que tienen menos de 40 años.