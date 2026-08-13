Candidato influencer: el curioso sorteo de un intendente para sumar visualizaciones en redes

Un candidato a gobernador sortea entradas para un recital para ampliar su alcance en las redes. En junio una senadora también organizó un sorteo.

¿Cuáles son los límites de la política y la popularidad? En las redes sociales parecen desdibujarse completamente y los dirigentes copian cada día más los recursos de los influencers para llegar a más público a través de sus redes sociales. Una de las estrategias es acudir a los sorteos de entradas para recitales: en junio fue la senadora Luz Llorens y ahora, el intendente Ulpiano Suarez.

La legisladora peronista eligió un par de entradas para ir al show de Pity Álvarez en el teatro griego y el jefe comunal -que busca ser candidato a gobernador-, un par de entradas para el recital de Soda Stereo.

Milagros Lostes - MDZ El sorteo del candidato "Contame que canción de Soda Stereo te marcó en toda tu vida? A mi de música ligera me encanta", dice Ulpiano Suarez al comenzar el reel.

"El 21 de agosto llega Ecos al Estadio Arena Maipú. Charly, Gustavo y Zeta de nuevo arriba del escenario con una tecnología que te va a emocionar. queremos que seas parte de esta experiencia, vamos a sortear dos entradas y además dos cintas para que vivas la experiencia Ecos", agrega y luega da las pautas para participar del sorteo.

La estrategia tiene resultados porque en solo seis horas la publicación tiene 767 me gusta, 185 comentarios, se compartió 168 veces y alcanzó más de 23.000 visualizaciones. Cuenta con una ayuda, el reel se publicó en colaboración con las cuentas oficiales de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Cultura de la comuna.