Karina Milei inauguró una sede de LLA y habló del trabajo del Gobierno: "Vamos por todos los argentinos"

La secretaria general de la Presidencia encabezó la inauguración del local bonaerense de La Libertad Avanza en San Telmo y evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura de Diego Santilli.

En el acto de inauguración de una sede de La Libertad Avanza en Buenos Aires este jueves por la tarde, Karina Milei aseguró este jueves que el oficialismo mantendrá el trabajo orientado a "mejorar cada lugar de cada argentino".

"Por todos los argentinos vamos", sostuvo la hermana del presidente Javier Milei durante la actividad realizada en el barrio porteño de San Telmo. Al ser consultada acerca de la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sea candidato a gobernador bonaerense en 2027, la funcionaria optó por no responder.

Dónde se inauguró la nueva sede de La Libertad Avanza La Libertad Avanza concretó la apertura de su sede partidaria de la provincia de Buenos Aires en Capital Federal, sobre la Avenida Caseros al 514. Con este movimiento, el oficialismo comenzó a mostrar sus primeros pasos de cara al proceso electoral de 2027, en el que buscará la reelección presidencial.

Karina Milei, en el acto de inauguración Karina Milei llegó al acto acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de Sharif Menem y del legislador nacional riojano Gino Visconti.