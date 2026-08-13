Eduardo Feinmann habló del enojo y el pacto detrás del acuerdo entre Mauricio Macri y Karina Milei

En plena renovación de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, Eduardo Feinmann hizo foco en el objetivo del expresidente y el líder del oficialismo.

Eduardo Feinmann se refirió este jueves al nuevo acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, de cara a las elecciones de 2027. El conductor dio detalles sobre la comunicación que tuvieron Mauricio Macri y Karina Milei, revelando que ese pacto dejó también como saldo un enojo.

"Me contaron que la llamada telefónica duró cerca de media hora, pero los primeros 15 minutos fueron muy picantes entre Karina Milei y Mauricio Macri, después distendieron", comenzó el periodista en diálogo con Pablo Rossi durante el pase en A24.

Sobre la versión de que la hermana del presidente y el líder del PRO hayan tenido un encuentro cara a cara, Eduardo Feinmann aseguró que "eso no ocurrió", y que la comunicación fue por teléfono. "Lo han visto a Mauricio Macri bastante incrédulo en que vayan a tener realmente un acuerdo más allá de lo electoral", enfatizó el comunicador sobre la dificultad de que este pacto se traduzca en un proyecto en común a nivel de gobierno.

Eduardo Feinmann habló sobre el acuerdo entre Mauricio Macri y Karina Milei Por otro lado, el conductor puso el acento en el rechazo que dejó este acercamiento a Karina Milei. "Yo lo que noté es mucho enojo de un sector de los votantes del PRO con Mauricio Macri, pero ese es el costo que tenés que correr", reconoció Eduardo Feinmann.

Al analizar el objetivo del expresidente en la renovación de su alianza con La Libertad Avanza, el periodista señaló que la prioridad es conservar la ciudad de Buenos Aires, y que para eso necesita un acuerdo electoral muy importante con el oficialismo.