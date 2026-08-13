La emotiva carta que compartió la hija de Natacha Jaitt en el día de su cumpleaños: "Te silenciaron"

Antonela Olivera recordó a Natacha Jaitt en el día que cumpliría 49 años y emocionó a todos con sus palabras.

No es un día más para la familia de Natacha Jaitt, ya que este 13 de agosto hubiese cumplido 49 años. Antonela Olivera, hija de la vedette, decidió compartir un emotivo posteo en sus redes con una imagen generada por inteligencia artificial.

"Hoy cumplirías 49 años, mamá. Todavía me cuesta aceptar que ya no estás acá. Te silenciaron. Durante todos estos años estuve ahí. Desde las sombras, pero siempre luchando", comenzó escribiendo de forma contundente la joven.

Luego, agregó: "Aunque hoy haya mucha gente hablando, yo sé todo lo que pasó antes de que esas voces aparecieran. Sé todo lo que hice, todo lo que busqué y todo lo que sostuve cuando casi nadie miraba".

El posteo de la hija de Natacha Jaitt La emotiva carta que escribió la hija de Natacha Jaitt. Instagram: @antonella_olivera. "Después de tantos años, sigo viendo cómo algunos se acercan, se alejan y se mueven según les conviene, pero yo no, yo sigo acá del mismo lado, del tuyo. Porque no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas cosas cambien alrededor: yo nunca voy a dejar de estar", sostuvo Antonella recordando a su mamá.