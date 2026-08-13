Camila anunció dos shows de despedida en Argentina: cuándo, dónde y cómo adquirir entradas

Después de veinte años de canciones y giras, Camila anunció Adiós World Tour , una gira con la que Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volverán a la Argentina. En ese marco, el grupo mexicano se presentará el 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en el Quality Arena de Córdoba .

La nueva gira llega después del reencuentro de la formación original de Camila en 2023, cuando los tres músicos decidieron volver a compartir escenario y revivir las primeras etapas de una historia que comenzó dos décadas atrás. Esta vez, el recorrido adquiere un significado diferente. Adiós World Tour fue presentado como una oportunidad para volver a encontrarse con los fanáticos y recorrer una última vez las canciones que acompañaron la trayectoria del grupo.

“Momentos que nos volvieron hermanos para siempre, en las pupilas y en el corazón nos llevamos tatuadas tan vertiginosas experiencias. En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, expresó Mario Domm.

A lo largo de sus veinte años, Camila construyó un repertorio que acompañó distintas etapas de la vida de sus seguidores. Canciones como “Todo cambió”, “Mientes”, “De qué me sirve la vida”, “Bésame”, “Coleccionista de canciones”, “Aléjate de mí”, “Solo para mí” y “Abrázame”se convirtieron en algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

La despedida llega luego del exitoso Regresa Tour , que reunió nuevamente sobre el escenario a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo y recorrió más de veinte países. Fueron dos años de conciertos atravesados por los recuerdos y el reencuentro con un público que acompañó al grupo desde diferentes momentos de su historia. Ahora, Adiós World Tour aparece como el próximo capítulo de ese recorrido.

“Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última”, expresó Pablo Hurtado. Samo, por su parte, compartió unas palabras sobre esta etapa: “No es un adiós, es otra manera de permanecer, nunca olviden que donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar”.

Cuándo toca Camila en Argentina y cómo comprar entradas

El primer encuentro será el jueves 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde Camila volverá a presentarse con su formación integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo. Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio oficial del estadio.

Dos días después, el sábado 17 de octubre, Adiós World Tour continuará su recorrido argentino con una presentación en el Quality Arena de Córdoba.