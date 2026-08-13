Yanina Latorre generó un fuerte repudio en España y no la pueden ni ver: "Le van a tirar piedras"

Una afirmación de Yanina Latorre sobre el Rayo Vallecano de Madrid generó malestar entre los seguidores del club español. La conductora había hablado sobre la posible situación laboral de Mauro Icardi y, al referirse a la institución, aseguró de manera equivocada que no forma parte de la Primera División.

El comentario tuvo repercusión en España y Roberto Antolín, comunicador que dio detalles de lo ocurrido, explicó en Mitre Live que los hinchas del equipo están particularmente molestos con la periodista. "El Rayo Vallecano no es un club de la b, el Rayo Vallecano jugó una final de un torneo internacional y está en primera división pero ahora están enfadados los hinchas y son capaces de hacer cosas terribles", afirmó el periodista.

Esto fue lo que contó Roberto Antolín en Mitre Live sobre Yanina Latorre y Rayo Vallecano De Madrid "El año pasado le enviaron a la mamá del presidente una corona de su hijo muerto, imaginate, con la fecha y todo que lo iban a matar y te cuento que están furiosos a esta hora aquí con Yanina Latorre", contó Antolín.

El comunicador también contó cuáles fueron algunas de las críticas que recibió la conductora por parte de los seguidores del conjunto de Vallecas: "La afición que más quiere a su club en España es Rayo Vallecano. Las frases que me han dicho a mí son terribles. 'Esa señora que solo escupe mierda por la boca quién es' o por ejemplo 'esta señora ¿en qué planeta vive?', 'Parece mentira que sea la esposa de Diego Latorre que jugó en España' así que Yanina está siendo odiada en estos momentos", sumó Roberto.

Crece la tensión alrededor de la conductora tras sus comentarios sobre El Rayo Vallecano de Madrid. Foto: captura de video / Telefe. "Yo le puedo decir que no se atreva Yanina a venir a Vallecas porque le van a tirar piedras. Ella no tiene conciencia y por eso dijo eso. Están indignados, ultrajados y muy ofendidos por esas palabras que dijo. Yo creo que lo mejor que puede hacer Yanina es pedir disculpas, sería un bonito detalle", aseguró el periodista.