El doloroso dato sobre Lionel Messi que se reveló tras la muerte de Jorge Messi

Yanina Latorre dio a conocer en El Observador un desgarrador detalle de Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido el pasado fin de semana.

La muerte de Jorge Messi impactó profundamente a Lionel Messi y volvió a poner en primer plano el estrecho vínculo que el futbolista mantenía con su padre. En medio del duelo, el capitán de la Selección argentina decidió continuar con su actividad profesional y disputó un partido para el Inter Miami.

La decisión de salir al campo de juego fue destacada por Yanina Latorre, quien analizó el difícil momento que atraviesa el delantero en su programa de El Observador. Para la periodista, la actitud que tuvo Messi durante los últimos días también permite comprender algunas situaciones que habían ocurrido tiempo atrás.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en El Observador sobre Lionel Messi y Jorge Messi Al recordar el período del Mundial en el que la salud de Jorge Messi se encontraba deteriorada, la conductora hizo referencia al estado emocional que mostraba el futbolista después de los encuentros. "El tipo jugó hasta con el último aliento. Jugó por el padre, se da cuenta que la cosa se pone fea, ahora entendemos las lágrimas de él, la tristeza, cómo entraba cabizbajo, porque no recibía ningún mensaje post partido", aseguró Latorre.

Yanina sostuvo que el vínculo entre padre e hijo era especialmente cercano y que esa relación también quedó reflejada en las palabras que Messi publicó luego del fallecimiento de Jorge. El mensaje del futbolista expuso el impacto personal que tuvo la pérdida y sus sentimientos hacia quien fue una figura fundamental a lo largo de su vida.

Yanina Latorre analizó la decisión de Lionel de jugar tras la pérdida de su padre. Archivo MDZ La periodista también recuperó recuerdos de otras épocas de la carrera del rosarino para ejemplificar esa conexión. Según señaló, existían imágenes de partidos anteriores en las que Messi, una vez terminado el encuentro, buscaba comunicarse con su padre cuando él no había estado presente.