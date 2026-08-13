El profundo análisis de Gabriel Rolón sobre la carta de Lionel Messi a su padre: "No es el ídolo, es el humano doliente"

Tras la partida de Jorge Messi, el especialista abordó la dificultad de procesar la pérdida de un ser querido y recordó una vivencia personal.

La triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi generó un profundo impacto en el mundo entero. Tras la publicación de una conmovedora carta abierta escrita por Lionel Messi en sus redes sociales, el psicoanalista Gabriel Rolón dedicó un espacio de su columna en Perros de la Calle para reflexionar sobre este doloroso momento.

Así analizó Gabriel Rolón a Messi en medio del duelo por su padre Con absoluto respeto, el especialista aclaró que no buscaba analizar al futbolista, sino comprender el proceso del duelo. “Son palabras muy difíciles que denotan el primer momento en el que se encuentra alguien cuando tiene el desafío de enfrentar una pérdida”, explicó.

Durante su intervención en Urbana Play, el escritor abordó la batalla interna que implica asimilar la falta de un ser querido. “Nadie duela lo que no amó. Si alguien duela es porque lo amaste mucho”, sostuvo con firmeza.

Rolón también destacó la vulnerabilidad expuesta por el capitán argentino al escribir “no sé cómo seguir” en su texto de despedida. Para el profesional, esa frase muestra una faceta genuina y terrenal: “No es el ídolo triunfante, es el humano doliente”.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge, quien fue una figura clave en su vida y carrera. Archivo. Para ilustrar ese vacío, el psicoanalista recordó el fallecimiento de su propio padre en 1998 y la extrañeza de caminar por un mundo donde la figura paterna ya no estaba presente para brindar contención.