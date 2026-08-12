El gesto conmovedor de Antonela Roccuzzo tras la triste carta que publicó Lionel Messi por la muerte de Jorge

Antonela Roccuzzo le demostró su apoyo al futbolista mientras transita el momento más doloroso de su vida.

Lionel Messi se encuentra pasando sin duda alguna el momento más difícil de su vida tras la muerte de su padre Jorge Messi. Tras días de silencio, el futbolista compartió una desgarradora carta para despedirlo y Antonela Roccuzzo reaccionó a ese posteo.

En el extenso escrito, el capitán argentino contó lo complicado que fue afrontar la Copa del Mundo mientras su padre luchaba con una fuerte enfermedad. Además, confirmó que fue él quien lo convenció para estar presente y se lamentó de no poder haber ganado nuevamente el trofeo: "Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva".

Diferentes figuras cercanas a Lionel, como Soledad Pastorutti, Nico Vázquez, entre otros, le dejaron mensajes de apoyo al jugador. En horas de la tarde también llegó la reacción de Antonela, su compañera de toda la vida.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la carta que Lionel Messi le escribió a su papá La historia que subió Antonela Roccuzzo. Instagram: @antonelaroccuzzo. La esposa del mejor jugador del mundo no dudó en compartir la foto de Jorge y Leo en sus historias de Instagram. Acompañó la misma con corazones blancos, que simbolizan la paz.