Messi despidió a su padre con una desgarradora carta y puso en duda su continuidad: "No sé qué haré sin vos"

A cuatro días de la muerte de Jorge Messi , su hijo, Lionel Messi , decidió abrir su corazón como nunca en su vida. Luego de tomarse un avión para venirse de Miami y despedirlo en la intimidad con su familia, el capitán de la Selección argentina sintió que tenía que hablarle de una manera especial a su "papá, amigo y representante", como lo describirá.

Mientras hace el duelo por la pérdida del hombre que nunca se perdía un partido de fútbol suyo desde aquellas primeras gambetas en Rosario, y tras emprender el vuelo de regreso a Miami para retomar las actividades con el Inter Miami, Lionel Messi hizo el posteo más duro de su vida. Y fue a través de una foto y un texto desgarrador, a corazón abierto, que eriza la piel y agiganta aún más el Mundial que jugó a sus 39 años el mejor futbolista de todos los tiempos.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", comenzó.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar".

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien".

"Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos".

Messi puso en duda su continuidad en el fútbol en la desgarradora carta que le escribió a su papá

Por otro lado, en su carta a corazón abierto, Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol profesional, ya que para él su padre fue su mentor: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí..."

"Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios".

En una parte de su emotiva carta, Messi puso en duda su continuidad en el fútbol. IG @leomessi

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías".

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.Te amo, pa", cerró Leo.

Messi agradeció a todos por los mensajes hacia su familia tras la muerte de su papá

Por último, a través de una historia, Leo también agradeció a todos los que le escribieron y mandaron fuerzas a su familia tras el fallecimiento de Jorge Messi: "Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá", comenzó. "Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad", concluyó.