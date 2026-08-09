Desgarrador mensaje de Matías Almeyda, DT de Monterrey, a Messi tras vencer al Inter Miami: "El dolor es inexplicable"
Luego del 2-1 contra las Garzas por la Leagues Cup, Matías Almeyda inició la conferencia enviándole sus condolencias a Leo por el fallecimiento de su padre.
Rayados de Monterrey se quedó con un triunfo 2-1 ante Inter Miami por la Leagues Cup, pero la noche tuvo un costado que trascendió completamente lo futbolístico. Después del partido, Matías Almeyda habló de Lionel Messi y tuvo un sentido gesto con el capitán argentino, quien atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de su padre, Jorge.
La noticia había golpeado a la Pulga apenas unas horas antes del encuentro. Por eso, mientras sus compañeros afrontaban el compromiso contra el conjunto mexicano, Leo volaba con destino a Rosario (llegó el sábado por la noche) para acompañar a su familia en este difícil momento.
El mensaje de Matías Almeyda a Messi por el fallecimiento de su padre
En conferencia de prensa, Almeyda no esquivó el tema y habló desde un lugar muy personal. “Cuando me enteré de la noticia, me dio mucha tristeza. Yo perdí al mío y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Son momentos en los que no sabés qué pasa ni por qué”, contó el argentino.
El técnico de Monterrey también aprovechó para mandarle un sentido mensaje al capitán de la Selección. “Lo acompaño en este dolor y le envío mucho cariño. Para quienes hemos perdido a nuestros papás, el dolor es inexplicable”, expresó. Y completó con una reflexión todavía más profunda: “Es muy triste; es parte de la vida, pero el ser humano está preparado para recibir una vida, no para que se vaya. Es muy difícil”.
Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario, donde permanecía internado en un sanatorio de la ciudad. La noticia obligó a Lionel a regresar de inmediato a su lugar de origen y lo mantuvo al margen del partido.