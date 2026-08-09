Desgarrador mensaje de Matías Almeyda, DT de Monterrey, a Messi tras vencer al Inter Miami: "El dolor es inexplicable"

Luego del 2-1 contra las Garzas por la Leagues Cup, Matías Almeyda inició la conferencia enviándole sus condolencias a Leo por el fallecimiento de su padre.

Matías Almeyda y una dedicatoria especial a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre.

Rayados de Monterrey se quedó con un triunfo 2-1 ante Inter Miami por la Leagues Cup, pero la noche tuvo un costado que trascendió completamente lo futbolístico. Después del partido, Matías Almeyda habló de Lionel Messi y tuvo un sentido gesto con el capitán argentino, quien atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de su padre, Jorge.

La noticia había golpeado a la Pulga apenas unas horas antes del encuentro. Por eso, mientras sus compañeros afrontaban el compromiso contra el conjunto mexicano, Leo volaba con destino a Rosario (llegó el sábado por la noche) para acompañar a su familia en este difícil momento.

El mensaje de Matías Almeyda a Messi por el fallecimiento de su padre En conferencia de prensa, Almeyda no esquivó el tema y habló desde un lugar muy personal. “Cuando me enteré de la noticia, me dio mucha tristeza. Yo perdí al mío y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Son momentos en los que no sabés qué pasa ni por qué”, contó el argentino.

Matías Almeyda inició la conferencia enviándole sus condolencias a la familia Messi. Video: ESPN El técnico de Monterrey también aprovechó para mandarle un sentido mensaje al capitán de la Selección. “Lo acompaño en este dolor y le envío mucho cariño. Para quienes hemos perdido a nuestros papás, el dolor es inexplicable”, expresó. Y completó con una reflexión todavía más profunda: “Es muy triste; es parte de la vida, pero el ser humano está preparado para recibir una vida, no para que se vaya. Es muy difícil”.