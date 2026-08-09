Impactante video: así fue el violento accidente de un piloto del TC2000 durante la final en Toay

Tomás Fernández protagonizó un impactante accidente durante la final del TC2000 en Toay. El piloto perdió el control de la Nissan Kicks, salió despedido de la pista y terminó chocando contra el paredón perimetral del autódromo pampeano, en una situación que obligó a la intervención del personal médico.

El golpe generó preocupación por la magnitud del impacto. La Nissan Kicks quedó detenida tras impactar contra el muro, mientras que Fernández logró salir del vehículo por sus propios medios.

El piloto de San Jorge, Santa Fe, fue asistido rápidamente en el lugar por los profesionales médicos del autódromo. Si bien pudo descender sin ayuda del auto, se lo observó dolorido después del accidente.

Las imágenes del incidente permiten observar cómo la Nissan Kicks pierde la trayectoria y termina impactando de lleno contra el paredón ubicado en el perímetro del circuito. El vehículo sufrió importantes daños como consecuencia del choque.

Pese a la violencia del impacto, Fernández pudo salir por sus propios medios del habitáculo y fue atendido inmediatamente tras el accidente. En ese momento todavía no se había informado un diagnóstico definitivo sobre su estado de salud.

Más tarde, su padre confirmó que el piloto sería trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos y determinar el alcance de las lesiones. También señaló que podría tener una costilla fisurada, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada mediante los controles correspondientes.