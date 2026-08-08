Quién era la víctima que falleció en el accidente fatal del Acceso Este

Este sábado un fatal accidente vial en el que participaron dos vehículos que cayeron desde un puente del Acceso Este hacia la calle Alberdi , en Guaymallén, conmocionó a Mendoza. Producto del siniestro, una persona murió y otras tres resultaron heridas. El conductor de uno de los rodados fue aprehendido, mientras que los individuos lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

La víctima fatal conducía un vehículo Nissan Kicks de color blanco, mientras que el otro vehículo que protagonizó el accidente era una camioneta Jeep color verde oliva.

La persona fallecida fue identificada como Claudio Assenza, de 43 años. El hombre viajaba a bordo de una Nissan Kicks junto a su esposa, María Antonela, y sus dos hijos, Agustín, de 10 años, y Melina, de 8.

Assenza era argentino, había nacido el 21 de enero de 1983 en Mendoza, estaba casado y tenía domicilio en Luján de Cuyo. Su fallecimiento fue constatado en el lugar por el personal médico que acudió al lugar del hecho.

Según reza su perfil de LinkedIn, Claudio Assenza era contador público egresado de la Universidad de Congreso y contaba "con 13 años de experiencia en gestión estratégica desde el foco económico-financiero". Además, estaba especializado en la confección de presupuestos, control de costos y elaboración de proyectos individuales de inversión.

En cuanto a su experiencia laboral, en la actualidad -y desde 2024- ocupaba el puesto de Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zucardi. Antes había tenido pasos por Impsa y Super.

El siniestro se produjo durante la mañana de este sábado Maru Mena/Mdz

Cuál es el estado de salud de los otros implicados en el accidente

Una vez constatada la gravedad de sus lesiones, los dos hijos de la Assenza fueron trasladados al hospital Notti. Según el reporte policial, la niña se encuentra internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva.

Por su parte, la esposa de Assenza fue trasladada al Hospital Central en estado crítico.

En cuanto al conductor del otro vehículo, no presentaba lesiones visibles y fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

El conductor del Jeep quedó aprehendido

Por disposición de la fiscal Silvia Bazán, el conductor del Jeep quedó aprehendido mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del siniestro. Cabe resaltar que el dosaje al que fue sometido arrojó 0,0 g/l de alcohol en sangre.

Además, se dispuso el secuestro de los dos vehículos involucrados y del teléfono celular del conductor del Jeep. También se ordenó la intervención de Policía Científica, con personal de Accidentología y del grupo TEN, mientras que efectivos de Investigaciones trabajan para obtener registros de cámaras de seguridad.

El accidente se produjo en Guaymallén. Maru Mena/Mdz

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el testimonio del conductor del Jeep, éste circulaba por el Acceso Este de este a oeste cuando perdió el control del vehículo debido al supuesto mal estado de la carpeta asfáltica.

Debido a esto, el rodado cayó desde el puente hacia calle Alberdi. Cabe resaltar que el conductor del Jeep manifestó desconocer si había colisionado previamente con otro vehículo debido a la rapidez con la que se produjo el hecho.

Dos autos habrían caído del Acceso Este hacía la calle lateral. Maru Mena/Mdz

Cuando arribó el personal policial, los efectivos encontraron los dos vehículos volcados sobre calle Alberdi, con personas en su interior. Tras las actuaciones correspondientes, constataron que uno de los individuos había fallecido, mientras que otros tres habían resultado heridos de gravedad.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal del SEC, Policía Científica, Policía Vial, Asistencia a la Víctima y Tránsito Municipal.