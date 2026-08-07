Desmontarán una pasarela peatonal dañada en el Acceso Este: todos los detalles

Las obras en el Acceso Este continúan y este sábado tendrá turno una pasarela dañada que se encuentra a la altura del Mercado Cooperativo de frutas y verduras. El operativo será este sábado a partir de las 8:30 y habrá un gran despliegue de maquinaria pesada sobre la calzada principal de la Ruta Provincial 22, en sentido oeste.

Según informan desde Guaymallén, el procedimiento demandará un despliegue logístico de envergadura que impactará directamente en el flujo vehicular habitual del corredor. Es por eso que se diagramó una logística de asistencia preventiva orientada a minimizar las demoras y garantizar la fluidez en la zona. Quiénes circulen desde el este y hacia el oeste, deberán hacerlo por colectora (norte). El ingreso obligado a la misma se hará previo a Elpidio González (unos 700 m), regresando a la calzada principal antes del cruce con Tirasso.

Tras la remoción de la viga mayor y su traslado a las instalaciones de la contratista para su reacondicionamiento integral, las cuadrillas continuarán trabajando en la traza para readecuar el terreno y hormigonar la nueva base y columna.