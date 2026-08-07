A qué plataforma podría ir La Odisea de Christopher Nolan tras arrasar en los cines

La Odisea de Christopher Nolan superó los 911 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en uno de los mayores éxitos del año.

La Odisea, la película escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año. Desde su estreno, el 16 de julio, la producción superó los 911 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y reavivó el interés por el poema épico de Homero en el que está basada. Mientras continúa su recorrido por las salas, todavía no existe una fecha oficial para su estreno en el streaming. No obstante, hay sospechas respecto a qué plataformas llegaría.

Distribuida por Universal Pictures, la producción fue filmada íntegramente con nuevas cámaras IMAX de 70 milímetros. La cinta cuenta con el protagónico de Matt Damon en el papel de Odiseo, rey de Ítaca, así como un elenco integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron, entre otros.

A qué plataforma podría llegar La Odisea YouTube @Universal_Spain Aunque Universal Pictures todavía no confirmó el lanzamiento digital de la película, Universal+ aparece como una de las principales opciones debido a que pertenece a NBCUniversal, el mismo grupo propietario de la distribuidora.

En Argentina, Universal+ puede contratarse a través de distintos cableoperadores y plataformas asociadas, entre ellas Flow, DIRECTV, Telecentro, Claro y Amazon Prime Video, donde funciona como un canal adicional. Sin embargo, el estreno en Universal+ no implica necesariamente una exclusividad.

El antecedente de Oppenheimer El recorrido comercial de Oppenheimer (2023), la última película de Christopher Nolan, ofrece una referencia sobre el posible destino de La Odisea. En Argentina, Oppenheimer llegó al catálogo de HBO Max el 26 de abril de 2024. También estuvo disponible mediante alquiler digital en plataformas como Flow y, posteriormente, pasó a formar parte del catálogo de Amazon Prime Video.