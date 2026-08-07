La Odisea en el mapa: cuál es el recorrido real del viaje de Odiseo

El estreno de la nueva adaptación cinematográfica de La Odisea , dirigida por Christopher Nolan , volvió a instalar una pregunta que acompaña a la obra de Homero desde hace siglos: ¿los lugares por los que viajó Odiseo existieron realmente? Aunque el poema está lleno de dioses, monstruos y episodios sobrenaturales, numerosos historiadores y geógrafos sostienen que buena parte de su recorrido se inspiró en escenarios reales del Mediterráneo .

El punto de partida del relato se encuentra en la antigua ciudad de Troya , ubicada en el territorio que hoy pertenece a Turquía . Allí concluye la Guerra de Troya y comienza el extenso regreso de Odiseo hacia Ítaca . Lo que debía ser un viaje breve se transforma en una travesía de diez años debido a tormentas, criaturas mitológicas y la intervención de los dioses, especialmente Poseidón. Desde la Antigüedad existe un debate sobre si esos acontecimientos ocurrieron en lugares concretos o si fueron una creación exclusivamente literaria.

Con el paso del tiempo, distintos investigadores compararon las descripciones del poema con mapas antiguos, rutas de navegación y evidencias arqueológicas. A partir de esos estudios, el consenso más extendido ubica el núcleo del viaje entre tres países actuales: Turquía, Grecia e Italia. Aunque existen hipótesis que amplían el recorrido hacia Malta, Túnez o incluso Gibraltar, esas interpretaciones cuentan con menor aceptación entre los especialistas.

La actual Turquía alberga el escenario donde comienza toda la historia. Allí se encontraba la antigua ciudad de Troya, identificada con el yacimiento arqueológico de Hisarlik , considerado uno de los descubrimientos más importantes vinculados al mundo homérico y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Además de Troya, el relato menciona regiones que corresponden a la antigua Tracia, un territorio repartido actualmente entre el norte de Grecia y la parte europea de Turquía. Las excavaciones realizadas en Hisarlik demostraron que en ese lugar existió una ciudad de gran relevancia durante la Antigüedad, aunque el desarrollo histórico de la Guerra de Troya continúa siendo objeto de debate.

En la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, sin embargo, se eligió a la antigua ciudad fortificada (ksar) de Aït Benhaddou, Marruecos, como la nueva ciudad de Troya. Se trata de una ciudad también reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El viaje de Odiseo, entre el mito y la realidad. Shutterstock

Grecia y el regreso a Ítaca

El destino final del viaje es Ítaca, la isla donde Odiseo intenta regresar durante todo el poema. Tradicionalmente se la identifica con la actual Ithaki, una de las islas Jónicas de Grecia, aunque algunas investigaciones sostienen que el verdadero reino descrito por Homero podría corresponder a la vecina isla de Léucade (Lefkada). Si bien los arqueólogos encontraron restos que podrían relacionarse con el mundo narrado por Homero, todavía no existe una prueba definitiva que confirme que Ithaki fue realmente el reino de Odiseo.

Lefkada, Grecia. Shutterstock

El Peloponeso ocupa un lugar central en el relato. Allí se desarrolla parte del viaje de Telémaco, hijo de Odiseo, quien busca noticias sobre su padre. Nolan filmó distintas escenas en Pilos, la playa de Voidokilia, el castillo de Methoni y otros puntos de la región, además de incorporar una réplica de una embarcación de la época para varias secuencias marítimas.

Antes de regresar a su hogar, Odiseo llega a Esqueria, territorio de los feacios, identificado habitualmente con la isla griega de Corfú. Allí recibe ayuda para completar el último tramo del viaje después de narrar todas sus aventuras. La isla figuró entre las localizaciones previstas para la película por su relación histórica con el relato.

Corfú, una de las islas griegas. Shutterstock

Italia concentra varios episodios del mito

Sicilia concentra algunos de los episodios más conocidos del poema. Según la tradición, Odiseo y su tripulaión llegan a Favignana, una de las islas Egadi, conocida como la “Isla de las Cabras”, para hacer una parada antes de su enfrentamiento con Polifemo, el cíclope que es hijo de Poseidón.

Muy cerca se encuentra el estrecho de Messina, asociado desde la Antigüedad con Escila y Caribdis, los dos peligros que obligan a Odiseo a elegir entre perder parte de su tripulación o arriesgar toda la expedición. Aunque Nolan no rodó esa secuencia allí, el estrecho continúa identificado como el escenario tradicional del episodio. Por su parte, el director cinematográfico eligió como escenario la isla Faraglioni de Lipari (Pietra Lunga y Pietra Menalda) en las Islas Eolias para representar esa escena.

La Odisea. Archivo

Las islas del viento y el refugio de Calipso

Las Islas Eolias, al norte de Sicilia, fueron consideradas por los antiguos como el reino de Eolo, guardián de los vientos. Según el poema, allí Odiseo recibió el saco que contenía los vientos capaces de llevarlo hasta Ítaca, aunque su tripulación terminó liberándolos antes de llegar al destino. Parte del rodaje también se realizó en este archipiélago volcánico.

Otro punto clave es Malta, vinculada tradicionalmente con Ogigia, la isla donde la ninfa Calipso retuvo a Odiseo durante siete años antes de permitirle continuar el viaje. La producción de la adaptación cinematográfica utilizó distintas locaciones del archipiélago maltés para recrear esa etapa de la historia.

Un recorrido que todavía genera debate

Aunque la mayoría de los investigadores coincide en que Homero utilizó una geografía inspirada en lugares reales del Mediterráneo, no existe un consenso absoluto sobre el recorrido exacto de Odiseo. Algunas teorías incorporan destinos como la isla tunecina de Yerba, asociada con la tierra de los lotófagos, mientras que otras extienden la ruta hacia Malta o Gibraltar.

Más de 2.700 años después de su creación, La Odisea continúa alimentando investigaciones históricas, descubrimientos arqueológicos y nuevas interpretaciones. El viaje de Odiseo sigue ubicado entre la historia y el mito, con escenarios que aún hoy pueden recorrerse y que mantienen vigente una de las obras más influyentes de la literatura occidental.