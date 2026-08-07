3 cosas que ayudan a comprender mejor La Odisea, la película de Christopher Nolan

Antes de ver La Odisea, conocé las tres claves que te ayudarán a entender la historia que Christopher Nolan adaptó para el cine.

Antes de verla, hay algunos datos que ayudan a disfrutar mucho más La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. El director británico-estadounidense eligió adaptar uno de los relatos más influyentes de la historia de la literatura y lo llevó al cine con su estilo habitual: grandes escenarios, una puesta en escena ambiciosa y un elenco de figuras reconocidas.

El primer punto para entender la película es saber que está basada en La Odisea, el poema épico atribuido a Homero y escrito hace casi 3.000 años. La historia transcurre después de la guerra de Troya y sigue el largo viaje de Odiseo, rey de Ítaca, que intenta regresar a su hogar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco. En el camino debe enfrentar criaturas mitológicas, dioses y numerosos peligros que ponen a prueba su inteligencia y su capacidad para sobrevivir.

La segunda clave es que no se trata solo de una aventura fantástica. Aunque aparecen personajes como el cíclope Polifemo, las sirenas, Circe o la diosa Atenea, el corazón del relato es el regreso a casa. La obra explora temas como la perseverancia, la familia, la identidad, la tentación y las consecuencias de la guerra. Esos conflictos humanos son los que hicieron que el poema se mantuviera vigente durante siglos.

Matt Damon, en la piel del protagonista en La Odisea. Gentileza El tercer aspecto importante es que Christopher Nolan realizó una adaptación propia y no una copia literal del texto clásico. El director escribió el guion y reorganizó algunos elementos del relato para construir una narración cinematográfica, aunque conservó la esencia del viaje de Odiseo. El propio Nolan explicó que buscó respetar el espíritu de la obra, aun con cambios propios del lenguaje del cine.

Matt Damon protagoniza La Odisea La película tiene como protagonista a Matt Damon en el papel de Odiseo. Lo acompañan Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antínoo, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal y John Leguizamo, entre otros. Además, fue filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, una apuesta técnica inédita en la carrera del director.