Prime Video: la película argentina sobre el cáncer y la esperanza que estrena hoy

En medio del debate por el acceso a tratamientos oncológicos, Prime Video estrena Instante, una película argentina sobre el amor, la esperanza y la resiliencia.

Instante, la película argentina en Prime Video sobre el cáncer y la esperanza

Mientras la situación de los pacientes oncológicos y el acceso a medicamentos continúa ocupando un lugar central en el debate público argentino, una película nacional que aborda esa realidad desde una perspectiva profundamente humana se estrena hoy en Prime Video.

Se trata de Instante, dirigida por Daniel Silveira y protagonizada por Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi, un drama que encuentra en el amor una forma de resistir incluso en los momentos más difíciles.

La historia sigue a Juan y Lucía, dos personas que se conocen durante un tratamiento oncológico. Ambos atraviesan uno de los momentos más complejos de sus vidas, convencidos de que el futuro se volvió incierto. Sin embargo, cuando todo parece desmoronarse, descubren que todavía existe espacio para enamorarse, volver a ilusionarse y encontrar motivos para seguir adelante.

Instante, la película argentina en Prime Video sobre el cáncer y la esperanza En paralelo, la película acompaña la historia de Cecilia, una terapeuta que intenta sostener emocionalmente a quienes la rodean mientras enfrenta sus propios conflictos, y Ferraro, un hombre marcado por el paso del tiempo que también deberá enfrentarse a decisiones que cambiarán su vida para siempre. Cuatro historias que terminan cruzándose para recordar que, incluso en medio del dolor, siempre puede aparecer un instante capaz de cambiarlo todo.

Sin plantear un discurso político, Instante propone una mirada íntima sobre una realidad que hoy vuelve a estar en agenda. La película invita a reflexionar sobre el impacto humano de la enfermedad, la importancia del acompañamiento y la esperanza que puede surgir aun en los escenarios más adversos.