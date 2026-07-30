La película de 92 minutos escondida de Prime Video que propone un romance en medio de un escenario inesperado

No todas las historias sobre el fin del mundo necesitan explosiones, ciudades destruidas o escenas de caos. Algunas consiguen el mismo impacto con una idea mucho más simple. ¿Qué pasaría si la humanidad empezara a perder, uno por uno, sus cinco sentidos? Esa es la pregunta que plantea Amor prohibido (también conocida como Al final de los sentidos o Perfect Sense), una película estrenada en 2011 y que hoy se esconde el catálogo de Prime Video .

Protagonizada por Eva Green y Ewan McGregor , la historia toma esa premisa para construir un romance poco común. Mientras una extraña enfermedad comienza a extenderse por todo el mundo, una epidemióloga y un chef se conocen cuando nadie sabe cuánto tiempo queda antes de que todo cambie para siempre.

Lo que vuelve diferente a Amor prohibido es que nunca convierte la epidemia en un espectáculo. En lugar de buscar respuestas sobre el origen de la enfermedad o mostrar el colapso de la sociedad, la película pone el foco en las personas y en cómo intentan seguir adelante cuando cada pérdida obliga a cambiar la forma de vivir.

Esa decisión fue una de las más valoradas por buena parte de la crítica en el momento de su estreno. En lugar de competir con otras historias apocalípticas, la cinta apuesta por un relato mucho más íntimo y emocional, donde el verdadero conflicto no pasa por salvar al mundo, sino por descubrir qué cosas siguen teniendo sentido cuando todo lo demás empieza a desaparecer.

Vista hoy, después de la pandemia de COVID-19, resulta inevitable encontrar escenas que adquieren un significado distinto. Sin haber intentado anticipar esa realidad, la película refleja con acierto la incertidumbre, la necesidad de adaptarse y la importancia de los vínculos cuando el futuro deja de ser una certeza.

La química entre Eva Green y Ewan McGregor es lo mejor de la película

La película funciona, sobre todo, porque la relación entre sus protagonistas resulta creíble. Eva Green y Ewan McGregor construyen un romance que avanza lentamente sin mucho melodrama de por medio. A medida que la enfermedad transforma el mundo, también cambia la forma en que sus personajes se acercan, se comunican y encuentran pequeños momentos de felicidad en medio de una situación extraordinaria.

David Mackenzie, director de películas como Sin nada que perder (Hell or High Water) y Legítimo rey (Outlaw King), logra que el espectador se involucre con los personajes más que en el misterio detrás de la epidemia, lo que termina siendo el mayor diferencial de la película.

Quizás por eso Amor prohibido sigue apareciendo una y otra vez entre las recomendaciones de quienes buscan películas distintas dentro del género romántico. Es de esas producciones que muchos descubren por casualidad en Prime Video y terminan recomendando por una razón muy simple. Logra convertir una historia de amor en una experiencia emotiva sin dejar de lado una idea de ciencia ficción que todavía se siente original.