El intenso drama basado en hechos reales que llegó a Netflix y emociona al mundo

Netflix sumó "La voz de Hind Rajab", un drama de 89 minutos basado en una historia real. De qué trata la película, quiénes actúan y por qué genera impacto.

Netflix incorporó a su catálogo La voz de Hind Rajab, una película inspirada en un hecho real ocurrido durante la guerra en Gaza. Dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, la producción reconstruye las últimas horas de la niña palestina Hind Rajab a partir de las llamadas telefónicas que mantuvo con operadores de la Media Luna Roja Palestina mientras esperaba ser rescatada.

El film pertenece a los géneros drama, bélico e histórico. Tiene una duración de 89 minutos y se estrenó en 2025. La historia se desarrolla casi por completo dentro del centro de operaciones de la Media Luna Roja Palestina, desde donde un grupo de rescatistas intenta coordinar una misión para llegar hasta la menor. La tensión se construye principalmente a través de las conversaciones telefónicas y el paso del tiempo.

La sinopsis sigue a los voluntarios que reciben una llamada de emergencia de Hind Rajab, una niña que quedó atrapada en un automóvil en medio de los enfrentamientos. Mientras permanecen en contacto con ella, hacen todo lo posible por organizar un rescate, enfrentándose a una carrera contrarreloj marcada por la incertidumbre. La directora decidió utilizar fragmentos del audio original de aquellas comunicaciones, un recurso que aporta mayor realismo al relato.

NETFLIX El elenco principal está integrado por Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury y Amer Hlehel. Ellos interpretan a los trabajadores humanitarios que participan en el operativo de rescate. A diferencia de otras producciones ambientadas en conflictos armados, La voz de Hind Rajab evita mostrar escenas explícitas de violencia. La mayor parte del impacto emocional proviene de las voces, los silencios y las decisiones que deben tomar quienes intentan asistir a la niña desde el otro lado de la línea telefónica.

Con una propuesta sobria y centrada en un episodio real, la película ofrece una mirada sobre el trabajo de los equipos de emergencia en contextos de guerra. Su incorporación a Netflix acerca esta historia a una audiencia más amplia y la convierte en una opción para quienes buscan dramas inspirados en acontecimientos reales.