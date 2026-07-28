Los huesos del asado pueden ser muy útiles: tres ideas para reutilizarlos

Los huesos que sobran del asado pueden reutilizarse de distintas maneras. Cómo aprovecharlos en el jardín o preparar un caldo para mascotas de forma segura.

Después de un asado, es habitual que los huesos terminen en la basura. Sin embargo, pueden tener una segunda vida si se aprovechan correctamente. Además de ayudar a reducir los residuos orgánicos, estos restos contienen minerales que pueden resultar útiles para el jardín o incluso servir para preparar un caldo destinado a las mascotas, siempre tomando los recaudos necesarios.

Tres ideas para reutilizar los huesos del asado Uno de los usos más conocidos es convertir los huesos en harina para enriquecer la tierra. Como contienen calcio y fósforo, pueden aportar nutrientes al suelo. Para hacerlo, primero hay que limpiarlos bien, dejarlos secar por completo y luego triturarlos hasta obtener un polvo fino. Después se mezcla en pequeñas cantidades con el sustrato o el compost.

Otra alternativa es incorporarlos a la compostera. Lo recomendable es partir los huesos en trozos pequeños para facilitar su descomposición y cubrirlos con materiales secos, como hojas, cartón o ramas trituradas. De esa manera se evitan malos olores y se consigue un compost más rico en minerales para utilizar en macetas o jardines.

Los huesos del asado pueden ser muy útiles. Alf Ponce Mercado / MDZ También pueden emplearse para preparar un caldo casero para perros. En este caso, los huesos se cocinan durante varias horas en abundante agua y luego se retiran por completo. Es fundamental colar el líquido para eliminar cualquier astilla y dejarlo enfriar antes de ofrecerlo en pequeñas porciones o mezclarlo con el alimento habitual.

Los especialistas recuerdan que los huesos cocidos nunca deben darse directamente a los perros, ya que pueden romperse y provocar lesiones en la boca, el aparato digestivo o causar obstrucciones. Si la mascota tiene alguna enfermedad o sigue una dieta especial, lo más recomendable es consultar con un veterinario antes de incorporar este tipo de preparaciones.