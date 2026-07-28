El pequeño pueblo de Italia entre montañas que paga el alquiler a quienes se muden

Un pueblo de Italia lanzó un plan para atraer nuevos habitantes. Ofrece casas listas para mudarse y ayuda económica para pagar el alquiler.

Cada vez más localidades europeas impulsan iniciativas para combatir la despoblación. Una de las más llamativas se encuentra en Italia, donde un pueblo de apenas 1.129 habitantes lanzó un programa para atraer nuevos vecinos con beneficios que incluyen casas listas para habitar y ayuda para pagar el alquiler.

Se trata de Ollolai, un municipio ubicado en el corazón de la isla de Cerdeña, rodeado de montañas y paisajes naturales. El objetivo de las autoridades es revertir la pérdida de población y darle nueva vida al pueblo, que en las últimas décadas vio disminuir la cantidad de residentes de manera constante.

La propuesta contempla distintas alternativas para quienes decidan mudarse. Una de ellas ofrece viviendas completamente equipadas y listas para ser ocupadas. Además, el municipio puede hacerse cargo del alquiler durante un período determinado, una ayuda que busca facilitar la llegada de nuevos habitantes.

El programa está pensado para personas y familias que quieran instalarse de forma permanente y contribuir al desarrollo de la comunidad. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la actividad económica, preservar los servicios locales y evitar que los pueblos rurales continúen perdiendo población.

El pequeño pueblo de Italia que busca vecinos. TripAdvisor Cómo es el pueblo de Italia que busca vecinos Ollolai es conocido por su entorno natural, su patrimonio histórico y las tradiciones típicas de la región de Barbagia. Su tranquilidad y la cercanía con la naturaleza lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan un cambio de estilo de vida, lejos del ritmo de las grandes ciudades.