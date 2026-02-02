Verano low cost en Mendoza: qué hacer sin gastar mucho

Disfrutar el verano en Mendoza es posible sin gastar mucho. Aquí te contamos algunas de las opciones que hay en esta hermosa y atractiva provincia cuyana.

Mendoza ofrece muchas alternativas para disfrutar el verano sin gastar demasiado. La ciudad y sus alrededores cuentan con espacios naturales, paseos urbanos y propuestas al aire libre que no requieren pagar entradas. Con una buena organización, es posible armar planes simples y accesibles.

Verano low cost en Mendoza: dónde ir Uno de los lugares más elegidos, tanto por turistas como por mendocinos, es el Parque General San Martín. Allí se puede caminar, andar en bicicleta o descansar a la sombra de los árboles. El Cerro de la Gloria es de acceso libre y su recorrido permite pasar varias horas sin gastar dinero.

Otra opción económica es ir a Cacheuta, más allá de las termas. La zona del río Mendoza y los caminos cercanos son ideales para caminatas y picnic. Muchas personas eligen pasar el día junto al agua sin ingresar a complejos pagos, lo que reduce considerablemente los gastos.

Los diques también son los protagonistas del verano en Cuyo. En Potrerillos y El Carrizal se puede caminar, disfrutar del paisaje y pasar el día al aire libre. Llevar comida desde casa y elegir sectores de acceso libre permite disfrutar del lugar sin pagar actividades recreativas.

Para quienes prefieren planes tranquilos, en el centro de la ciudad también hay propuestas accesibles como las feria de artesanos en la Plaza Independencia.