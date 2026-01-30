No creerás cómo luce Juan a 28 años del estreno de Verano del 98
Juan Ponce de León es quien se puso en la piel de Juan, el galán de Verano del 98. La tira juvenil de Cris Morena se estrenó en 1998 y fue un éxito.
En 1998, Telefe estrenó Verano del 98, una telenovela juvenil creada por Cris Morena. Inicialmente pensada como un programa corto de verano, rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo que duró casi tres años. Su historia conectó con adolescentes de toda Argentina, convirtiéndose en un ícono de finales de la década de los 90.
La trama transcurría en el pintoresco pueblo de Costa Esperanza, donde un grupo de jóvenes enfrentaba los desafíos de la adolescencia. Entre primeros romances, conflictos familiares y fuertes amistades, la serie mostraba la vida de los chicos de manera cercana y realista, algo poco frecuente en las ficciones de esa época.
Te Podría Interesar
Uno de los factores que ayudó a su popularidad fue la música. El elenco interpretaba canciones que se convirtieron en éxitos y acompañaban a los fans fuera de la pantalla. Esto ayudó a que la serie trascendiera la televisión y tuviera un impacto cultural más amplio.
Entre los protagonistas figuraron Nancy Dupláa, Marcela Kloosterboer, Fernán Mirás, Dolores y Tomás Fonzi, Juan Ponce de León y Agustina Lecouna, entre otros. Muchos de ellos consolidaron su carrera gracias a esta producción.
Desde su estreno en enero de 1998 hasta hoy, han pasado 28 años, y la serie sigue siendo recordada con cariño. Al igual que los actores que le dieron vida a los personajes. Sus historias dejaron una marca en varias generaciones de televidentes, convirtiéndola en un clásico de la televisión argentina.
Así luce Juan a 28 años del estreno de Verano del 98
Juan Ponce de León, nacido el 9 de febrero de 1976 en Buenos Aires, es un actor y músico argentino que alcanzó la fama como Juan Herrera en Verano del 98, donde también interpretó la canción emblemática “Nada nos puede pasar”. Desde niño mostró talento musical, estudiando piano y composición, y continuó su formación en dirección orquestal y música popular. Tras su paso por la televisión, participó en otras series como Rincón de Luz, Amor Latino y Luna Salvaje. Con el tiempo se alejó de la pantalla para dedicarse a la música. En la actualidad tiene 49 años.