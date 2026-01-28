Verano del 98: así luce hoy Teresa Villanueva a 28 años del estreno de la tira
Verano del 98 fue un éxito de la televisión argentina. Creada por Cris Morena, la tira iba a durar solo un verano y estuvo casi tres meses al aire.
Verano del 98 es una telenovela juvenil argentina creada por Cris Morena y emitida por Telefe por primera vez el 26 de enero de 1998. La historia estaba pensada para durar solo el verano, pero el público la acompañó tanto que terminó convirtiéndose en un clásico de la pantalla chica.
La serie se desarrollaba en un pueblo ficticio llamado Costa Esperanza, donde un grupo de adolescentes vivía experiencias típicas de esa etapa de la vida. Allí se mezclaban primeros amores, conflictos con la familia y amistades intensas, todo en el marco de una historia que muchos jóvenes sintieron como propia.
Te Podría Interesar
Aunque solo iba a estar al aire unos meses, Verano del 98 permaneció casi tres años en la televisión, con un total de 679 capítulos emitidos entre 1998 y 2000. Esa duración fue algo poco habitual para una ficción juvenil que nació como relleno de verano.
La serie también se destacó por su banda sonora, con canciones interpretadas por los mismos integrantes del elenco juvenil. Eso ayudó a que muchos temas llegaran a sonar en las radios y acompañaran a toda una generación.
Participaron muchos actores que más tarde se convirtieron en figuras reconocidas de la actuación argentina. Entre ellos estuvieron Nancy Dupláa, Marcela Kloosterboer, Fernán Mirás, Dolores y Tomás Fonzi, entre otros. Una de las que también se destacó delante de las cámaras fue Agustina Lecouna, quien le dio vida a Teresa Villanueva.
Así luce hoy Teresa Villanueva a 28 años del estreno de Verano del 98
Agustina Lecouna es una actriz argentina que alcanzó la popularidad siendo muy joven, gracias a su papel de Teresa Villanueva en Verano del 98. Nacida en Buenos Aires en 1977, su carrera continuó con participaciones en series como Son amores y Lalola, además de proyectos en cine y teatro. Con el tiempo, se alejó de la televisión y se mudó al extranjero, viviendo en países como Chile, Bélgica y Estados Unidos. Es mamá de tres hijas y continúa actuando en teatro. Hace un tiempo, estrenó la comedia Mi madre, mi novia y yo. En la actualidad tiene 48 años.