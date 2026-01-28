Verano del 98: así luce hoy Teresa Villanueva a 28 años del estreno de la tira

Verano del 98 fue un éxito de la televisión argentina. Creada por Cris Morena, la tira iba a durar solo un verano y estuvo casi tres meses al aire.

Verano del 98 es una telenovela juvenil argentina creada por Cris Morena y emitida por Telefe por primera vez el 26 de enero de 1998. La historia estaba pensada para durar solo el verano, pero el público la acompañó tanto que terminó convirtiéndose en un clásico de la pantalla chica.

La serie se desarrollaba en un pueblo ficticio llamado Costa Esperanza, donde un grupo de adolescentes vivía experiencias típicas de esa etapa de la vida. Allí se mezclaban primeros amores, conflictos con la familia y amistades intensas, todo en el marco de una historia que muchos jóvenes sintieron como propia.

Aunque solo iba a estar al aire unos meses, Verano del 98 permaneció casi tres años en la televisión, con un total de 679 capítulos emitidos entre 1998 y 2000. Esa duración fue algo poco habitual para una ficción juvenil que nació como relleno de verano.

La serie también se destacó por su banda sonora, con canciones interpretadas por los mismos integrantes del elenco juvenil. Eso ayudó a que muchos temas llegaran a sonar en las radios y acompañaran a toda una generación.

Participaron muchos actores que más tarde se convirtieron en figuras reconocidas de la actuación argentina. Entre ellos estuvieron Nancy Dupláa, Marcela Kloosterboer, Fernán Mirás, Dolores y Tomás Fonzi, entre otros. Una de las que también se destacó delante de las cámaras fue Agustina Lecouna, quien le dio vida a Teresa Villanueva.