La receta de tarta de espinaca que siempre sale perfecta
Una receta de tarta de espinaca fácil, cremosa y muy sabrosa, ideal para una comida casera rápida y nutritiva que siempre queda bien.
Si buscás una comida simple y deliciosa, esta receta de tarta de espinaca es perfecta. Combina la suavidad de la espinaca con queso y huevos, logrando un relleno cremoso y muy sabroso. Es ideal para el almuerzo, la cena o incluso para llevar en viandas. ¡Vamos a la receta!.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
-
1 tapa de masa para tarta (aproximadamente 250 gramos).
400 gramos de espinaca fresca.
150 gramos de cebolla
120 gramos de queso cremoso.
50 gramos de queso rallado.
2 huevos (aproximadamente 120 gramos).
40 gramos de aceite.
3 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
5 gramos de nuez moscada.
Paso a paso para crear una tarta de espinaca deliciosa
1- Lavá bien la espinaca fresca y picala groseramente.
2- Pelá y picá la cebolla.
3- En una sartén, calentá el aceite y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.
4- Agregá la espinaca y cociná unos minutos hasta que reduzca su volumen.
5- Retirá del fuego y dejá entibiar la preparación.
6- En un bol, mezclá la espinaca, los huevos, el queso cremoso y el queso rallado.
7- Condimentá con sal, pimienta negra molida y nuez moscada.
8- Colocá la masa para tarta en un molde.
9- Volcá el relleno de espinaca sobre la masa.
10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que la tarta de espinaca esté dorada.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tarta de espinaca es una de las opciones más prácticas y sabrosas de la cocina casera. La combinación de espinaca, queso y huevos crea un relleno suave y nutritivo que gusta a toda la familia. Es perfecta para servir recién salida del horno, aunque también queda deliciosa fría. Además, es una excelente forma de incorporar verduras en la alimentación diaria. Se conserva muy bien en la heladera durante dos días en un recipiente cerrado y se puede recalentar fácilmente. ¡Preparala!.