La receta de tarta de espinaca que siempre sale perfecta

Si buscás una comida simple y deliciosa, esta receta de tarta de espinaca es perfecta. Combina la suavidad de la espinaca con queso y huevos , logrando un relleno cremoso y muy sabroso. Es ideal para el almuerzo, la cena o incluso para llevar en viandas. ¡Vamos a la receta !.

La receta de tarta de espinaca es muy elegida porque combina sabor y valor nutritivo.

2- Pelá y picá la cebolla .

3- En una sartén, calentá el aceite y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.

4- Agregá la espinaca y cociná unos minutos hasta que reduzca su volumen.

5- Retirá del fuego y dejá entibiar la preparación.

6- En un bol, mezclá la espinaca, los huevos, el queso cremoso y el queso rallado.

7- Condimentá con sal, pimienta negra molida y nuez moscada.

8- Colocá la masa para tarta en un molde.

9- Volcá el relleno de espinaca sobre la masa.

10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que la tarta de espinaca esté dorada.

Lista para compartirla en tu mesa Con el tiempo, la receta de tarta de espinaca se convirtió en un clásico de la cocina casera. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de tarta de espinaca es una de las opciones más prácticas y sabrosas de la cocina casera. La combinación de espinaca, queso y huevos crea un relleno suave y nutritivo que gusta a toda la familia. Es perfecta para servir recién salida del horno, aunque también queda deliciosa fría. Además, es una excelente forma de incorporar verduras en la alimentación diaria. Se conserva muy bien en la heladera durante dos días en un recipiente cerrado y se puede recalentar fácilmente. ¡Preparala!.