25 de Mayo: ¿Ya sabés qué cocinar? Probá esta receta de carbonada criolla

Esta receta de carbonada criolla es ideal para quienes buscan una comida tradicional, abundante y llena de sabor. La combinación de carne , verduras y un toque dulce crea un plato muy reconfortante y típico de la cocina argentina. Es una delicia perfecta para días frescos y festejos patrios. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Carne vacuna — 700 gramos

Papa — 3 unidades

Batata — 2 unidades

Zapallo — 500 gramos

Choclo — 2 unidades

Cebolla — 1 unidad

Morrón rojo — 1 unidad

Tomate triturado — 400 gramos

Caldo de carne — 1 litro

Duraznos secos o pasas de uva — 80 gramos

Aceite — 30 mililitros

Pimentón — 5 gramos

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear una carbonada criolla deliciosa

1- Cortar la carne vacuna en cubos.

2- Pelar y cortar las papas, las batatas y el zapallo en trozos.

3- Cortar el choclo en ruedas.

4- Picar la cebolla y el morrón rojo.

5- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

6- Agregar la carne y cocinar hasta dorar.

7- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

8- Agregar las verduras, el caldo de carne y los duraznos secos o pasas de uva.

9- Cocinar a fuego bajo hasta que todos los ingredientes estén tiernos y la carbonada espese.

10- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Este 25 de Mayo festejá con esta receta Este 25 de Mayo festejá con esta carbonada criolla Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

La carbonada criolla es uno de los platos más tradicionales y representativos de la cocina argentina. Esta receta combina carne, verduras y frutas secas para lograr un equilibrio único entre sabores dulces y salados. Es ideal para días fríos, reuniones familiares y celebraciones patrias como el 25 de Mayo. Además, su cocción lenta permite que todos los ingredientes se integren perfectamente, logrando una textura suave y un caldo lleno de sabor. Esta carbonada casera es abundante, nutritiva y perfecta para disfrutar una comida bien criolla y reconfortante. ¡A disfrutar!.