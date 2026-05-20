25 de Mayo: ¿Ya sabés qué cocinar? Probá esta receta de carbonada criolla
La carbonada criolla es la receta ideal para celebrar el 25 de Mayo. Descubrí cómo preparar este tradicional y reconfortante plato argentino.
Esta receta de carbonada criolla es ideal para quienes buscan una comida tradicional, abundante y llena de sabor. La combinación de carne, verduras y un toque dulce crea un plato muy reconfortante y típico de la cocina argentina. Es una delicia perfecta para días frescos y festejos patrios. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Carne vacuna — 700 gramos
- Papa — 3 unidades
- Batata — 2 unidades
- Zapallo — 500 gramos
- Choclo — 2 unidades
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón rojo — 1 unidad
- Tomate triturado — 400 gramos
- Caldo de carne — 1 litro
- Duraznos secos o pasas de uva — 80 gramos
- Aceite — 30 mililitros
- Pimentón — 5 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una carbonada criolla deliciosa
1- Cortar la carne vacuna en cubos.
2- Pelar y cortar las papas, las batatas y el zapallo en trozos.
3- Cortar el choclo en ruedas.
4- Picar la cebolla y el morrón rojo.
5- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.
6- Agregar la carne y cocinar hasta dorar.
7- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.
8- Agregar las verduras, el caldo de carne y los duraznos secos o pasas de uva.
9- Cocinar a fuego bajo hasta que todos los ingredientes estén tiernos y la carbonada espese.
10- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.
De la cocina a la mesa
La carbonada criolla es uno de los platos más tradicionales y representativos de la cocina argentina. Esta receta combina carne, verduras y frutas secas para lograr un equilibrio único entre sabores dulces y salados. Es ideal para días fríos, reuniones familiares y celebraciones patrias como el 25 de Mayo. Además, su cocción lenta permite que todos los ingredientes se integren perfectamente, logrando una textura suave y un caldo lleno de sabor. Esta carbonada casera es abundante, nutritiva y perfecta para disfrutar una comida bien criolla y reconfortante. ¡A disfrutar!.