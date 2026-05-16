La receta clave para el frío: guiso de lentejas y porotos casero y económico
Receta de guiso de lentejas y porotos, una comida totalmente deliciosa, calentita y casera, ideal para días fríos. Preparalo y disfrutá de un sabor inigualable.
Esta receta de guiso de lentejas y porotos es ideal para quienes buscan una comida abundante, nutritiva y reconfortante. La combinación de legumbres y verduras crea un plato lleno de sabor y textura. Es una delicia perfecta para días frescos y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!
En pocas palabras
- Receta casera: Descubre un delicioso y económico guiso de lentejas y porotos, ideal para días fríos.
- Ingredientes clave: Lentejas, porotos cocidos, carne vacuna, chorizo colorado, cebolla, morrón y zanahoria son la base.
- Preparación sencilla: Sigue los pasos para un plato abundante, nutritivo y reconfortante, perfecto para compartir en familia.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Lentejas — 300 gramos
- Porotos cocidos — 300 gramos
- Carne vacuna — 300 gramos
- Chorizo colorado — 150 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón — 1 unidad
- Zanahoria — 1 unidad
- Tomate triturado — 400 gramos
- Caldo de carne — 1 litro
- Aceite — 30 mililitros
- Pimentón — 5 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un guiso de lentejas y porotos delicioso
1- Remojar las lentejas durante 2 horas.
2- Cortar la carne vacuna y el chorizo colorado en trozos.
3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.
4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.
5- Agregar la carne y el chorizo y cocinar hasta dorar.
6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.
7- Agregar las lentejas, los porotos cocidos y el caldo de carne.
8- Cocinar a fuego medio hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso espese.
9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.
De la cocina a la mesa
El guiso de lentejas y porotos es una de las comidas más completas y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta combina legumbres, verduras y carnes para lograr un plato abundante y lleno de sabor. Es ideal para días fríos y para compartir en familia. Además, las legumbres aportan proteínas, fibra y mucha energía. Se puede preparar con anticipación y su sabor mejora al reposar. Este guiso casero es práctico, nutritivo y perfecto para disfrutar una comida tradicional y bien sustanciosa. ¡A disfrutar!