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La receta clave para el frío: guiso de lentejas y porotos casero y económico

Receta de guiso de lentejas y porotos, una comida totalmente deliciosa, calentita y casera, ideal para días fríos. Preparalo y disfrutá de un sabor inigualable.

Candela Spann

Cómo hacer guiso de legumbres, receta completa

Cómo hacer guiso de legumbres, receta completa

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de guiso de lentejas y porotos es ideal para quienes buscan una comida abundante, nutritiva y reconfortante. La combinación de legumbres y verduras crea un plato lleno de sabor y textura. Es una delicia perfecta para días frescos y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!

En pocas palabras

  • Receta casera: Descubre un delicioso y económico guiso de lentejas y porotos, ideal para días fríos.
  • Ingredientes clave: Lentejas, porotos cocidos, carne vacuna, chorizo colorado, cebolla, morrón y zanahoria son la base.
  • Preparación sencilla: Sigue los pasos para un plato abundante, nutritivo y reconfortante, perfecto para compartir en familia.
Resumen generado por Thinkindot AI

Receta de guiso de lentejas y porotos
Receta de guiso de lentejas y porotos

Receta de guiso de lentejas y porotos

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Lentejas — 300 gramos
  • Porotos cocidos — 300 gramos
  • Carne vacuna — 300 gramos
  • Chorizo colorado — 150 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón — 1 unidad
  • Zanahoria — 1 unidad
  • Tomate triturado — 400 gramos
  • Caldo de carne — 1 litro
  • Aceite — 30 mililitros
  • Pimentón — 5 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un guiso de lentejas y porotos delicioso

1- Remojar las lentejas durante 2 horas.

2- Cortar la carne vacuna y el chorizo colorado en trozos.

3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

5- Agregar la carne y el chorizo y cocinar hasta dorar.

6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

7- Agregar las lentejas, los porotos cocidos y el caldo de carne.

8- Cocinar a fuego medio hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso espese.

9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Receta de guiso casero fácil
Receta de guiso casero f&aacute;cil

Receta de guiso casero fácil

De la cocina a la mesa

El guiso de lentejas y porotos es una de las comidas más completas y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta combina legumbres, verduras y carnes para lograr un plato abundante y lleno de sabor. Es ideal para días fríos y para compartir en familia. Además, las legumbres aportan proteínas, fibra y mucha energía. Se puede preparar con anticipación y su sabor mejora al reposar. Este guiso casero es práctico, nutritivo y perfecto para disfrutar una comida tradicional y bien sustanciosa. ¡A disfrutar!

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