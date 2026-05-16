La receta clave para el frío: guiso de lentejas y porotos casero y económico

Esta receta de guiso de lentejas y porotos es ideal para quienes buscan una comida abundante, nutritiva y reconfortante. La combinación de legumbres y verduras crea un plato lleno de sabor y textura. Es una delicia perfecta para días frescos y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!

Receta de guiso de lentejas y porotos

Receta de guiso de lentejas y porotos

2- Cortar la carne vacuna y el chorizo colorado en trozos.

3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

5- Agregar la carne y el chorizo y cocinar hasta dorar.

6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

7- Agregar las lentejas, los porotos cocidos y el caldo de carne.

8- Cocinar a fuego medio hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso espese.

9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Receta de guiso casero fácil Receta de guiso casero fácil Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El guiso de lentejas y porotos es una de las comidas más completas y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta combina legumbres, verduras y carnes para lograr un plato abundante y lleno de sabor. Es ideal para días fríos y para compartir en familia. Además, las legumbres aportan proteínas, fibra y mucha energía. Se puede preparar con anticipación y su sabor mejora al reposar. Este guiso casero es práctico, nutritivo y perfecto para disfrutar una comida tradicional y bien sustanciosa. ¡A disfrutar!