Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta de hamburguesas de lentejas: nutritivas y económicas

¿Buscas una opción saludable y económica? anímate a esta fácil receta de hamburguesas de lentejas que encantará a todos.

Candela Spann

Esta receta cambiará tu forma de comer legumbres

Esta receta cambiará tu forma de comer legumbres

Shutterstock

Esta receta de hamburguesas de lentejas es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y económica. Las lentejas aportan proteínas y una textura perfecta para formar medallones sabrosos. Es una preparación fácil, versátil y perfecta para incorporar legumbres en la alimentación diaria. ¡Manos a la obra!.

Con esta receta prepará estas fabulosas hamburguesas de lentejas
Con esta receta prepar&aacute; esta fabulosa receta de hamburguesas de lentejas

Con esta receta prepará esta fabulosa receta de hamburguesas de lentejas

Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)

  • Lentejas cocidas — 400 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Zanahoria — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Pan rallado — 100 gramos
  • Aceite — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Pimentón — 3 gramos

Paso a paso para crear hamburguesas de lentejas deliciosas

1- Pisar las lentejas cocidas hasta formar un puré.

2- Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo.

3- Mezclar las lentejas con los vegetales, el huevo y el pan rallado.

4- Condimentar con sal, pimienta y pimentón.

5- Formar las hamburguesas con las manos.

6- Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas de ambos lados.

Receta para compartir en tu mesa unas hamburguesas llenas de sabor
Receta para compartir en tu mesa unas hamburguesas llenas de sabor

Receta para compartir en tu mesa unas hamburguesas llenas de sabor

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de lentejas son una excelente alternativa a las tradicionales de carne. Esta receta combina ingredientes simples para lograr medallones sabrosos, nutritivos y fáciles de preparar. Son ideales para quienes buscan opciones vegetarianas o incorporar más legumbres a su dieta. Se pueden servir en pan con vegetales, acompañar con ensaladas o incluso congelar para tener listas en cualquier momento. Su textura suave por dentro y crocante por fuera las hace muy tentadoras. Estas hamburguesas caseras son prácticas, económicas y perfectas para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas