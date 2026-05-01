Receta de hamburguesas de lentejas: nutritivas y económicas
¿Buscas una opción saludable y económica? anímate a esta fácil receta de hamburguesas de lentejas que encantará a todos.
Esta receta de hamburguesas de lentejas es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y económica. Las lentejas aportan proteínas y una textura perfecta para formar medallones sabrosos. Es una preparación fácil, versátil y perfecta para incorporar legumbres en la alimentación diaria. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)
- Lentejas cocidas — 400 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Zanahoria — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Pan rallado — 100 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Pimentón — 3 gramos
Paso a paso para crear hamburguesas de lentejas deliciosas
1- Pisar las lentejas cocidas hasta formar un puré.
2- Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo.
3- Mezclar las lentejas con los vegetales, el huevo y el pan rallado.
4- Condimentar con sal, pimienta y pimentón.
5- Formar las hamburguesas con las manos.
6- Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas de ambos lados.
De la cocina a la mesa
Las hamburguesas de lentejas son una excelente alternativa a las tradicionales de carne. Esta receta combina ingredientes simples para lograr medallones sabrosos, nutritivos y fáciles de preparar. Son ideales para quienes buscan opciones vegetarianas o incorporar más legumbres a su dieta. Se pueden servir en pan con vegetales, acompañar con ensaladas o incluso congelar para tener listas en cualquier momento. Su textura suave por dentro y crocante por fuera las hace muy tentadoras. Estas hamburguesas caseras son prácticas, económicas y perfectas para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.