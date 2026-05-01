Receta de hamburguesas de lentejas: nutritivas y económicas

Esta receta de hamburguesas de lentejas es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y económica. Las lentejas aportan proteínas y una textura perfecta para formar medallones sabrosos. Es una preparación fácil, versátil y perfecta para incorporar legumbres en la alimentación diaria. ¡Manos a la obra!.

Con esta receta prepará esta fabulosa receta de hamburguesas de lentejas

Con esta receta prepará estas fabulosas hamburguesas de lentejas

1- Pisar las lentejas cocidas hasta formar un puré .

2- Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo.

3- Mezclar las lentejas con los vegetales, el huevo y el pan rallado.

4- Condimentar con sal, pimienta y pimentón.

5- Formar las hamburguesas con las manos.

6- Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas de ambos lados.

Receta para compartir en tu mesa unas hamburguesas llenas de sabor Receta para compartir en tu mesa unas hamburguesas llenas de sabor Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de lentejas son una excelente alternativa a las tradicionales de carne. Esta receta combina ingredientes simples para lograr medallones sabrosos, nutritivos y fáciles de preparar. Son ideales para quienes buscan opciones vegetarianas o incorporar más legumbres a su dieta. Se pueden servir en pan con vegetales, acompañar con ensaladas o incluso congelar para tener listas en cualquier momento. Su textura suave por dentro y crocante por fuera las hace muy tentadoras. Estas hamburguesas caseras son prácticas, económicas y perfectas para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.