Receta de guiso de lentejas tradicional argentino
Receta de guiso de lentejas casero, abundante y lleno de sabor. Ideal para días fríos, fácil de hacer y perfecto para compartir en familia.
Si buscás un plato reconfortante y bien casero, esta receta de guiso de lentejas es ideal. Sustancioso, sabroso y perfecto para días frescos, combina ingredientes simples en una preparación llena de sabor. Fácil de hacer y muy rendidor, es un clásico de la cocina argentina que nunca falla y siempre reúne.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de lentejas
- 1 litro de caldo de verduras o carne
- 200 gramos de carne vacuna en cubos.
- 100 gramos de panceta.
- 1 chorizo.
- 1 cebolla picada.
- 1 zanahoria en cubos.
- 1 papa en cubos.
- 1/2 morrón picado.
- 2 dientes de ajo picados.
- 100 gramos de tomate triturado.
- 50 mililitros de aceite.
- 5 gramos de sal.
- 5 gramos de pimienta.
- 5 gramos de pimentón dulce.
- 1 hoja de laurel.
Paso a paso para crear un guiso de lentejas delicioso
1- Remojá las lentejas durante unas horas si es necesario y luego escurrilas.
2- En una olla grande, calentá el aceite y dorá la panceta y el chorizo en rodajas.
3- Sumá la carne vacuna en cubos y sellá bien.
4- Agregá la cebolla picada, el ajo picado y el morrón picado.
5- Incorporá la zanahoria en cubos y la papa en cubos.
6- Sumá el tomate triturado y el caldo de verduras o carne.
7- Añadí las lentejas, la hoja de laurel y condimentos (sal, pimienta, pimentón dulce).
8- Cociná a fuego medio hasta que todo esté tierno y el guiso espeso.
De la cocina a la mesa
Esta receta de guiso de lentejas es uno de esos platos que reconfortan el alma. Ideal para los días fríos, es abundante, nutritivo y lleno de sabor. Además, es muy versátil: podés hacerlo más liviano o más contundente según los ingredientes que uses. Es perfecto para cocinar en cantidad y disfrutar varios días, ya que incluso mejora su sabor con el tiempo. Compartir un buen guiso es parte de la tradición argentina. Sin dudas, una opción económica, rendidora y deliciosa que siempre reúne a todos alrededor de la mesa. ¡Disfrutalo!.