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Receta de guiso de lentejas tradicional argentino

Receta de guiso de lentejas casero, abundante y lleno de sabor. Ideal para días fríos, fácil de hacer y perfecto para compartir en familia.

Candela Spann

Receta de guiso de lentejas para días fríos

Receta de guiso de lentejas para días fríos

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Si buscás un plato reconfortante y bien casero, esta receta de guiso de lentejas es ideal. Sustancioso, sabroso y perfecto para días frescos, combina ingredientes simples en una preparación llena de sabor. Fácil de hacer y muy rendidor, es un clásico de la cocina argentina que nunca falla y siempre reúne.

Receta casera que reconforta
Esta receta mejora su sabor al día siguiente

Esta receta mejora su sabor al día siguiente

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de lentejas
  • 1 litro de caldo de verduras o carne
  • 200 gramos de carne vacuna en cubos.
  • 100 gramos de panceta.
  • 1 chorizo.
  • 1 cebolla picada.
  • 1 zanahoria en cubos.
  • 1 papa en cubos.
  • 1/2 morrón picado.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 100 gramos de tomate triturado.
  • 50 mililitros de aceite.
  • 5 gramos de sal.
  • 5 gramos de pimienta.
  • 5 gramos de pimentón dulce.
  • 1 hoja de laurel.

Paso a paso para crear un guiso de lentejas delicioso

1- Remojá las lentejas durante unas horas si es necesario y luego escurrilas.

2- En una olla grande, calentá el aceite y dorá la panceta y el chorizo en rodajas.

3- Sumá la carne vacuna en cubos y sellá bien.

4- Agregá la cebolla picada, el ajo picado y el morrón picado.

5- Incorporá la zanahoria en cubos y la papa en cubos.

6- Sumá el tomate triturado y el caldo de verduras o carne.

7- Añadí las lentejas, la hoja de laurel y condimentos (sal, pimienta, pimentón dulce).

8- Cociná a fuego medio hasta que todo esté tierno y el guiso espeso.

Con chorizo colorado es una delicia
Esta receta de guiso de lentejas es típica del invierno argentino

Esta receta de guiso de lentejas es típica del invierno argentino

De la cocina a la mesa

Esta receta de guiso de lentejas es uno de esos platos que reconfortan el alma. Ideal para los días fríos, es abundante, nutritivo y lleno de sabor. Además, es muy versátil: podés hacerlo más liviano o más contundente según los ingredientes que uses. Es perfecto para cocinar en cantidad y disfrutar varios días, ya que incluso mejora su sabor con el tiempo. Compartir un buen guiso es parte de la tradición argentina. Sin dudas, una opción económica, rendidora y deliciosa que siempre reúne a todos alrededor de la mesa. ¡Disfrutalo!.

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