Receta de guiso de lentejas tradicional argentino

Si buscás un plato reconfortante y bien casero, esta receta de guiso de lentejas es ideal. Sustancioso, sabroso y perfecto para días frescos, combina ingredientes simples en una preparación llena de sabor. Fácil de hacer y muy rendidor, es un clásico de la cocina argentina que nunca falla y siempre reúne.

1- Remojá las lentejas durante unas horas si es necesario y luego escurrilas.

2- En una olla grande, calentá el aceite y dorá la panceta y el chorizo en rodajas.

4- Agregá la cebolla picada, el ajo picado y el morrón picado.

5- Incorporá la zanahoria en cubos y la papa en cubos.

6- Sumá el tomate triturado y el caldo de verduras o carne.

7- Añadí las lentejas, la hoja de laurel y condimentos (sal, pimienta, pimentón dulce).

8- Cociná a fuego medio hasta que todo esté tierno y el guiso espeso.

Con chorizo colorado es una delicia Esta receta de guiso de lentejas es típica del invierno argentino Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de guiso de lentejas es uno de esos platos que reconfortan el alma. Ideal para los días fríos, es abundante, nutritivo y lleno de sabor. Además, es muy versátil: podés hacerlo más liviano o más contundente según los ingredientes que uses. Es perfecto para cocinar en cantidad y disfrutar varios días, ya que incluso mejora su sabor con el tiempo. Compartir un buen guiso es parte de la tradición argentina. Sin dudas, una opción económica, rendidora y deliciosa que siempre reúne a todos alrededor de la mesa. ¡Disfrutalo!.