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Receta: trufas de avena, chocolate y café, un postre fácil y gourmet

Las trufas de avena, chocolate y café son la receta ideal para que en tu cocina prepares un postre casero, fácil y lleno de sabor.

Candela Spann

Cocina fácil con esta receta de trufas de avena, chocolate y café

Cocina fácil con esta receta de trufas de avena, chocolate y café

Shutterstock

Las trufas de avena, chocolate y café son una opción perfecta para quienes buscan un bocado dulce, fácil de preparar y lleno de sabor. Esta receta combina la intensidad del chocolate y el café con la textura suave de la avena, logrando unas trufas irresistibles que no requieren técnicas complicadas ni una larga lista de ingredientes. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, estas trufas destacan por su practicidad y versatilidad, ya que pueden servirse como postre, acompañar una merienda o formar parte de una mesa dulce. Podrás preparar unas trufas deliciosas en pocos pasos y con ingredientes sencillos que seguramente ya tienes en casa.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 20 minutos
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 200 gr de avena arrollada 200 gr de avena arrollada
  • 200 gr de chocolate semiamargo 200 gr de chocolate semiamargo
  • 100 ml de café fuerte 100 ml de café fuerte
  • 3 cucharadas de cacao amargo 3 cucharadas de cacao amargo
  • 2 cucharadas de miel 2 cucharadas de miel
Pasos
  • Derrití el chocolate semiamargo y mezclalo con el café, la miel y la avena arrollada hasta obtener una preparación uniforme. Derrití el chocolate semiamargo y mezclalo con el café, la miel y la avena arrollada hasta obtener una preparación uniforme.
  • Llevá la mezcla a la heladera durante 1 hora para que tome consistencia y sea más fácil de manipular. Llevá la mezcla a la heladera durante 1 hora para que tome consistencia y sea más fácil de manipular.
  • Formá pequeñas bolitas con las manos y pasalas por el cacao amargo hasta cubrirlas por completo. Formá pequeñas bolitas con las manos y pasalas por el cacao amargo hasta cubrirlas por completo.
  • Conservá las trufas en la heladera hasta el momento de servir y disfrutalas bien frías. Conservá las trufas en la heladera hasta el momento de servir y disfrutalas bien frías.

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