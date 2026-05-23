Receta: trufas de avena, chocolate y café, un postre fácil y gourmet
Las trufas de avena, chocolate y café son la receta ideal para que en tu cocina prepares un postre casero, fácil y lleno de sabor.
Las trufas de avena, chocolate y café son una opción perfecta para quienes buscan un bocado dulce, fácil de preparar y lleno de sabor. Esta receta combina la intensidad del chocolate y el café con la textura suave de la avena, logrando unas trufas irresistibles que no requieren técnicas complicadas ni una larga lista de ingredientes. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, estas trufas destacan por su practicidad y versatilidad, ya que pueden servirse como postre, acompañar una merienda o formar parte de una mesa dulce. Podrás preparar unas trufas deliciosas en pocos pasos y con ingredientes sencillos que seguramente ya tienes en casa.
FICHA
Ingredientes
- 200 gr de avena arrollada
- 200 gr de chocolate semiamargo
- 100 ml de café fuerte
- 3 cucharadas de cacao amargo
- 2 cucharadas de miel
- Derrití el chocolate semiamargo y mezclalo con el café, la miel y la avena arrollada hasta obtener una preparación uniforme.
- Llevá la mezcla a la heladera durante 1 hora para que tome consistencia y sea más fácil de manipular.
- Formá pequeñas bolitas con las manos y pasalas por el cacao amargo hasta cubrirlas por completo.
- Conservá las trufas en la heladera hasta el momento de servir y disfrutalas bien frías.