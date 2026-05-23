Receta: trufas de avena, chocolate y café, un postre fácil y gourmet

Las trufas de avena, chocolate y café son una opción perfecta para quienes buscan un bocado dulce, fácil de preparar y lleno de sabor. Esta receta combina la intensidad del chocolate y el café con la textura suave de la avena, logrando unas trufas irresistibles que no requieren técnicas complicadas ni una larga lista de ingredientes. ¡Manos a la obra!