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Tiramisú argentino: la receta casera para un postre delicioso

La versión argentina del clásico tiramisú se prepara en casa con esta receta que combina vainillas, café y una crema irresistible.

Candela Spann

Hacé de la cocina tu lugar y prepará esta receta de tiramisú estilo argentino&nbsp;

Hacé de la cocina tu lugar y prepará esta receta de tiramisú estilo argentino 

Imagen creada por IA - MDZ

El tiramisú estilo argentino es una versión casera y deliciosa del clásico postre italiano, adaptada con ingredientes fáciles de conseguir y el toque dulce que tanto gusta en nuestras mesas. Esta receta combina capas de vainillas humedecidas en café con una crema suave y aireada, logrando un postre elegante que siempre sorprende a los invitados. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina de los postres tradicionales, el tiramisú se ha ganado un lugar privilegiado por su sabor equilibrado y su sencilla preparación. Si seguís el paso a paso, vas a poder preparar una versión práctica y rendidora, ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones o como broche de oro para cualquier comida especial.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 20 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería argentina

Ingredientes

  • 300 g de vainillas 300 g de vainillas
  • 250 g de queso crema 250 g de queso crema
  • 250 ml de crema de leche 250 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar 100 g de azúcar
  • 250 ml de café fuerte frío 250 ml de café fuerte frío
  • 2 cucharadas de cacao amargo 2 cucharadas de cacao amargo
Pasos
  • Batí la crema de leche con el azúcar hasta que tome consistencia. Agregá el queso crema y mezclá hasta obtener una preparación homogénea. Batí la crema de leche con el azúcar hasta que tome consistencia. Agregá el queso crema y mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
  • Humedecé rápidamente las vainillas en el café frío y acomodá una capa en la base de una fuente Humedecé rápidamente las vainillas en el café frío y acomodá una capa en la base de una fuente
  • Cubrí con parte de la crema y repetí el procedimiento alternando capas de vainillas y crema hasta finalizar los ingredientes. Cubrí con parte de la crema y repetí el procedimiento alternando capas de vainillas y crema hasta finalizar los ingredientes.
  • Espolvoreá la superficie con el cacao amargo y llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir. Espolvoreá la superficie con el cacao amargo y llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.
  • Cortá en porciones y disfrutá bien frío. Cortá en porciones y disfrutá bien frío.

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