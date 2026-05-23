Tiramisú argentino: la receta casera para un postre delicioso
La versión argentina del clásico tiramisú se prepara en casa con esta receta que combina vainillas, café y una crema irresistible.
El tiramisú estilo argentino es una versión casera y deliciosa del clásico postre italiano, adaptada con ingredientes fáciles de conseguir y el toque dulce que tanto gusta en nuestras mesas. Esta receta combina capas de vainillas humedecidas en café con una crema suave y aireada, logrando un postre elegante que siempre sorprende a los invitados. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina de los postres tradicionales, el tiramisú se ha ganado un lugar privilegiado por su sabor equilibrado y su sencilla preparación. Si seguís el paso a paso, vas a poder preparar una versión práctica y rendidora, ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones o como broche de oro para cualquier comida especial.
FICHA
Ingredientes
- 300 g de vainillas
- 250 g de queso crema
- 250 ml de crema de leche
- 100 g de azúcar
- 250 ml de café fuerte frío
- 2 cucharadas de cacao amargo
- Batí la crema de leche con el azúcar hasta que tome consistencia. Agregá el queso crema y mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Humedecé rápidamente las vainillas en el café frío y acomodá una capa en la base de una fuente
- Cubrí con parte de la crema y repetí el procedimiento alternando capas de vainillas y crema hasta finalizar los ingredientes.
- Espolvoreá la superficie con el cacao amargo y llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.
- Cortá en porciones y disfrutá bien frío.