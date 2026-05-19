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Torta Selva Negra: la receta infalible para un postre perfecto

La torta Selva Negra es un postre que combina el intenso sabor del chocolate con la frescura de la crema y las cerezas, es la receta ideal para celebraciones.

Candela Spann

Con los secretos de esta receta quedarás como un verdadero pastelero

Con los secretos de esta receta quedarás como un verdadero pastelero

Shutterstock

Esta receta de torta Selva Negra es ideal para quienes buscan un postre elegante, húmedo y lleno de sabor. La combinación de chocolate, crema y cerezas crea un equilibrio irresistible y muy clásico. Es una delicia perfecta para cumpleaños, celebraciones o para sorprender con una torta especial. ¡Manos a la obra!.

Receta de torta Selva Negra
Receta de torta Selva Negra

Receta de torta Selva Negra

Ingredientes (rinde 10 porciones)

Para el bizcochuelo:

  • Harina de trigo — 220 gramos
  • Cacao amargo — 50 gramos
  • Azúcar — 220 gramos
  • Huevo — 4 unidades (240 gramos)
  • Leche — 150 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Polvo de hornear — 10 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Para el relleno y decoración:

  • Crema de leche — 500 mililitros
  • Azúcar impalpable — 80 gramos
  • Cerezas — 250 gramos
  • Chocolate rallado — 100 gramos

Paso a paso para crear una torta Selva Negra deliciosa

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo, el cacao amargo y el polvo de hornear tamizados.

4- Volcar la mezcla en un molde enmantecado.

5- Hornear a 180 °C durante 40 minutos y dejar enfriar.

6- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que esté firme.

7- Cortar el bizcochuelo en capas.

8- Rellenar con crema y cerezas.

9- Cubrir la torta con más crema y decorar con chocolate rallado y cerezas.

Una porción de torta Sela Negra con la receta más fácil
Una porción de torta Selva Negra con la receta más fácil

Una porción de torta Selva Negra con la receta más fácil

De la cocina a la mesa

La torta Selva Negra es uno de los clásicos más famosos de la pastelería internacional. Esta receta combina capas húmedas de chocolate con crema batida y cerezas, logrando un postre elegante y lleno de sabor. Es ideal para cumpleaños, celebraciones o reuniones especiales. Además, el contraste entre el chocolate intenso y la frescura de la crema crea una textura irresistible. Su decoración con virutas de chocolate le aporta una presentación muy atractiva. Esta torta casera es sofisticada, deliciosa y perfecta para quienes aman los postres clásicos y bien chocolatosos. ¡A disfrutar!.

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