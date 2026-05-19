Torta Selva Negra: la receta infalible para un postre perfecto

Esta receta de torta Selva Negra es ideal para quienes buscan un postre elegante, húmedo y lleno de sabor. La combinación de chocolate , crema y cerezas crea un equilibrio irresistible y muy clásico. Es una delicia perfecta para cumpleaños, celebraciones o para sorprender con una torta especial. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 10 porciones)

Para el bizcochuelo:

Harina de trigo — 220 gramos

Cacao amargo — 50 gramos

Azúcar — 220 gramos

Huevo — 4 unidades (240 gramos)

Leche — 150 mililitros

Aceite — 100 mililitros

Polvo de hornear — 10 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Para el relleno y decoración:

Crema de leche — 500 mililitros

Azúcar impalpable — 80 gramos

Cerezas — 250 gramos

Chocolate rallado — 100 gramos

Paso a paso para crear una torta Selva Negra deliciosa

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo, el cacao amargo y el polvo de hornear tamizados.

4- Volcar la mezcla en un molde enmantecado.

5- Hornear a 180 °C durante 40 minutos y dejar enfriar.

6- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que esté firme.

7- Cortar el bizcochuelo en capas.

8- Rellenar con crema y cerezas.

9- Cubrir la torta con más crema y decorar con chocolate rallado y cerezas.

Una porción de torta Sela Negra con la receta más fácil Una porción de torta Selva Negra con la receta más fácil Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta Selva Negra es uno de los clásicos más famosos de la pastelería internacional. Esta receta combina capas húmedas de chocolate con crema batida y cerezas, logrando un postre elegante y lleno de sabor. Es ideal para cumpleaños, celebraciones o reuniones especiales. Además, el contraste entre el chocolate intenso y la frescura de la crema crea una textura irresistible. Su decoración con virutas de chocolate le aporta una presentación muy atractiva. Esta torta casera es sofisticada, deliciosa y perfecta para quienes aman los postres clásicos y bien chocolatosos. ¡A disfrutar!.