Torta Selva Negra: la receta infalible para un postre perfecto
La torta Selva Negra es un postre que combina el intenso sabor del chocolate con la frescura de la crema y las cerezas, es la receta ideal para celebraciones.
Esta receta de torta Selva Negra es ideal para quienes buscan un postre elegante, húmedo y lleno de sabor. La combinación de chocolate, crema y cerezas crea un equilibrio irresistible y muy clásico. Es una delicia perfecta para cumpleaños, celebraciones o para sorprender con una torta especial. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 10 porciones)
Para el bizcochuelo:
- Harina de trigo — 220 gramos
- Cacao amargo — 50 gramos
- Azúcar — 220 gramos
- Huevo — 4 unidades (240 gramos)
- Leche — 150 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Polvo de hornear — 10 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Para el relleno y decoración:
- Crema de leche — 500 mililitros
- Azúcar impalpable — 80 gramos
- Cerezas — 250 gramos
- Chocolate rallado — 100 gramos
Paso a paso para crear una torta Selva Negra deliciosa
1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina de trigo, el cacao amargo y el polvo de hornear tamizados.
4- Volcar la mezcla en un molde enmantecado.
5- Hornear a 180 °C durante 40 minutos y dejar enfriar.
6- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que esté firme.
7- Cortar el bizcochuelo en capas.
8- Rellenar con crema y cerezas.
9- Cubrir la torta con más crema y decorar con chocolate rallado y cerezas.
De la cocina a la mesa
La torta Selva Negra es uno de los clásicos más famosos de la pastelería internacional. Esta receta combina capas húmedas de chocolate con crema batida y cerezas, logrando un postre elegante y lleno de sabor. Es ideal para cumpleaños, celebraciones o reuniones especiales. Además, el contraste entre el chocolate intenso y la frescura de la crema crea una textura irresistible. Su decoración con virutas de chocolate le aporta una presentación muy atractiva. Esta torta casera es sofisticada, deliciosa y perfecta para quienes aman los postres clásicos y bien chocolatosos. ¡A disfrutar!.