Descubre la receta de torta invertida de manzana ideal

Esta receta de torta invertida de manzana es ideal para quienes buscan un postre casero, húmedo y lleno de aroma. Las manzanas caramelizadas crean una cobertura irresistible sobre una masa suave y esponjosa. Es muy fácil de preparar, perfecta para meriendas o reuniones especiales. ¡Manos a la obra!.

Una porción de puro placer con esta receta

Una porción de puro placer con esta receta

Paso a paso para crear una torta invertida de manzana deliciosa

1- Derretir la manteca en un molde y agregar parte del azúcar para formar un caramelo suave.

2- Pelar y cortar las manzanas en gajos o láminas.

3- Distribuir las manzanas sobre el caramelo.

4- Batir los huevos con el resto del azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

5- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

6- Incorporar la harina leudante y la canela.

7- Volcar la mezcla sobre las manzanas.

8- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos.

9- Desmoldar la torta aún tibia para que el caramelo no se adhiera.

Súper práctica de preparar esta receta Súper práctica de preparar esta receta Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta invertida de manzana es un clásico irresistible de la repostería casera. Esta receta combina una base suave y esponjosa con una capa de manzanas caramelizadas llenas de sabor. Es ideal para acompañar el café, el té o el mate en cualquier momento del día. Además, se puede servir tibia con crema o helado para un toque aún más especial. Su aroma a canela y caramelo la convierte en una preparación muy tentadora. Esta torta casera es práctica, deliciosa y perfecta para disfrutar en familia. ¡A disfrutar!.