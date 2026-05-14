Descubre la receta de torta invertida de manzana ideal
La torta invertida de manzana, una receta perfecta para compartir, destaca por su masa esponjosa y manzanas caramelizadas.
Esta receta de torta invertida de manzana es ideal para quienes buscan un postre casero, húmedo y lleno de aroma. Las manzanas caramelizadas crean una cobertura irresistible sobre una masa suave y esponjosa. Es muy fácil de preparar, perfecta para meriendas o reuniones especiales. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta casera: Se comparte una sencilla receta de torta invertida de manzana, ideal para un postre húmedo y aromático con manzanas caramelizadas y masa esponjosa.
- Ingredientes y preparación: La receta detalla los ingredientes necesarios (manzanas, harina leudante, azúcar, huevos, leche, aceite, manteca, canela, esencia de vainilla) y un paso a paso que incluye caramelizar las frutas, batir la mezcla y hornear a 180°C por 40-45 minutos.
- Servicio y disfrute: Se recomienda desmoldar la torta aún tibia y se sugiere servirla con crema o helado, destacando su aroma a canela y caramelo como un clásico de la repostería casera perfecto para acompañar infusiones.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Manzanas — 3 unidades
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 220 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Leche — 120 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Manteca — 50 gramos
- Canela — 3 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear una torta invertida de manzana deliciosa
1- Derretir la manteca en un molde y agregar parte del azúcar para formar un caramelo suave.
2- Pelar y cortar las manzanas en gajos o láminas.
3- Distribuir las manzanas sobre el caramelo.
4- Batir los huevos con el resto del azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
5- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
6- Incorporar la harina leudante y la canela.
7- Volcar la mezcla sobre las manzanas.
8- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos.
9- Desmoldar la torta aún tibia para que el caramelo no se adhiera.
De la cocina a la mesa
La torta invertida de manzana es un clásico irresistible de la repostería casera. Esta receta combina una base suave y esponjosa con una capa de manzanas caramelizadas llenas de sabor. Es ideal para acompañar el café, el té o el mate en cualquier momento del día. Además, se puede servir tibia con crema o helado para un toque aún más especial. Su aroma a canela y caramelo la convierte en una preparación muy tentadora. Esta torta casera es práctica, deliciosa y perfecta para disfrutar en familia. ¡A disfrutar!.