Presenta:

Tendencias

|

Receta

Descubre la receta de torta invertida de manzana ideal

La torta invertida de manzana, una receta perfecta para compartir, destaca por su masa esponjosa y manzanas caramelizadas.

Candela Spann

Parece una obra de arte la torta invertida de manzana con esta receta

Parece una obra de arte la torta invertida de manzana con esta receta

Shutterstock

Esta receta de torta invertida de manzana es ideal para quienes buscan un postre casero, húmedo y lleno de aroma. Las manzanas caramelizadas crean una cobertura irresistible sobre una masa suave y esponjosa. Es muy fácil de preparar, perfecta para meriendas o reuniones especiales. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta casera: Se comparte una sencilla receta de torta invertida de manzana, ideal para un postre húmedo y aromático con manzanas caramelizadas y masa esponjosa.
  • Ingredientes y preparación: La receta detalla los ingredientes necesarios (manzanas, harina leudante, azúcar, huevos, leche, aceite, manteca, canela, esencia de vainilla) y un paso a paso que incluye caramelizar las frutas, batir la mezcla y hornear a 180°C por 40-45 minutos.
  • Servicio y disfrute: Se recomienda desmoldar la torta aún tibia y se sugiere servirla con crema o helado, destacando su aroma a canela y caramelo como un clásico de la repostería casera perfecto para acompañar infusiones.
Resumen generado por Thinkindot AI

Una porción de puro placer con esta receta
Una porci&oacute;n de puro placer con esta receta

Una porción de puro placer con esta receta

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Manzanas — 3 unidades
  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 220 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Manteca — 50 gramos
  • Canela — 3 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear una torta invertida de manzana deliciosa

1- Derretir la manteca en un molde y agregar parte del azúcar para formar un caramelo suave.

2- Pelar y cortar las manzanas en gajos o láminas.

3- Distribuir las manzanas sobre el caramelo.

4- Batir los huevos con el resto del azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

5- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

6- Incorporar la harina leudante y la canela.

7- Volcar la mezcla sobre las manzanas.

8- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos.

9- Desmoldar la torta aún tibia para que el caramelo no se adhiera.

Súper práctica de preparar esta receta
S&uacute;per pr&aacute;ctica de preparar esta receta

Súper práctica de preparar esta receta

De la cocina a la mesa

La torta invertida de manzana es un clásico irresistible de la repostería casera. Esta receta combina una base suave y esponjosa con una capa de manzanas caramelizadas llenas de sabor. Es ideal para acompañar el café, el té o el mate en cualquier momento del día. Además, se puede servir tibia con crema o helado para un toque aún más especial. Su aroma a canela y caramelo la convierte en una preparación muy tentadora. Esta torta casera es práctica, deliciosa y perfecta para disfrutar en familia. ¡A disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas