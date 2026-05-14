Presenta:

Tendencias

|

Receta

Churros saludables: la receta sin harina ni azúcar para disfrutar sin culpa

Receta de churros sin harina ni azúcar, una versión saludable, crocante y fácil ideal para disfrutar sin culpa.

Candela Spann

Esta receta te cambiará el día

Esta receta te cambiará el día

Shutterstock

Esta receta de churros sin harina ni azúcar es ideal para quienes buscan una versión más liviana y saludable de este clásico. Con una textura crocante y un sabor delicioso, son perfectos para disfrutar sin culpa. Es una preparación fácil y diferente para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta saludable: Churros sin harina ni azúcar, crocantes, fáciles y ideales para disfrutar sin culpa.
  • Ingredientes principales: Harina de almendras, huevo, queso crema, polvo de hornear, edulcorante, esencia de vainilla y canela.
  • Preparación al horno: Los churros se forman con manga y se hornean a 180 °C por 20 minutos, resultando una opción más liviana que la tradicional.
Resumen generado por Thinkindot AI

Una receta que no podés dejar de probar
Una receta que no pod&eacute;s dejar de probar

Una receta que no podés dejar de probar

Ingredientes (rinde 12 churros)

  • Harina de almendras — 200 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Queso crema — 100 gramos
  • Polvo de hornear — 5 gramos
  • Edulcorante apto cocción — 30 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Canela — 3 gramos

Paso a paso para crear churros sin harina ni azúcar deliciosos

1- Mezclar la harina de almendras con el polvo de hornear y la canela.

2- Agregar los huevos, el queso crema, el edulcorante y la esencia de vainilla.

3- Mezclar hasta formar una masa homogénea.

4- Colocar la masa en una manga con pico estrella.

5- Formar los churros sobre una placa para horno.

6- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.

7- Dejar entibiar antes de servir los churros.

Disfrutá de esta receta dándole un giro saludable
Disfrut&aacute; de esta receta d&aacute;ndole un giro saludable

Disfrutá de esta receta dándole un giro saludable

De la cocina a la mesa

Los churros sin harina ni azúcar son una excelente alternativa para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro gracias a la harina de almendras. Son ideales para acompañar café, o mate en cualquier momento del día. Además, se preparan al horno, lo que los hace más livianos que la versión tradicional frita. Se pueden acompañar con chocolate amargo o untables saludables. Estos churros caseros son prácticos, deliciosos y perfectos para darse un gusto diferente. ¡A disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas