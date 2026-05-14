Churros saludables: la receta sin harina ni azúcar para disfrutar sin culpa
Receta de churros sin harina ni azúcar, una versión saludable, crocante y fácil ideal para disfrutar sin culpa.
Esta receta de churros sin harina ni azúcar es ideal para quienes buscan una versión más liviana y saludable de este clásico. Con una textura crocante y un sabor delicioso, son perfectos para disfrutar sin culpa. Es una preparación fácil y diferente para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta saludable: Churros sin harina ni azúcar, crocantes, fáciles y ideales para disfrutar sin culpa.
- Ingredientes principales: Harina de almendras, huevo, queso crema, polvo de hornear, edulcorante, esencia de vainilla y canela.
- Preparación al horno: Los churros se forman con manga y se hornean a 180 °C por 20 minutos, resultando una opción más liviana que la tradicional.
Ingredientes (rinde 12 churros)
- Harina de almendras — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Queso crema — 100 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Edulcorante apto cocción — 30 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Canela — 3 gramos
Paso a paso para crear churros sin harina ni azúcar deliciosos
1- Mezclar la harina de almendras con el polvo de hornear y la canela.
2- Agregar los huevos, el queso crema, el edulcorante y la esencia de vainilla.
3- Mezclar hasta formar una masa homogénea.
4- Colocar la masa en una manga con pico estrella.
5- Formar los churros sobre una placa para horno.
6- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.
7- Dejar entibiar antes de servir los churros.
De la cocina a la mesa
Los churros sin harina ni azúcar son una excelente alternativa para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro gracias a la harina de almendras. Son ideales para acompañar café, té o mate en cualquier momento del día. Además, se preparan al horno, lo que los hace más livianos que la versión tradicional frita. Se pueden acompañar con chocolate amargo o untables saludables. Estos churros caseros son prácticos, deliciosos y perfectos para darse un gusto diferente. ¡A disfrutar!.