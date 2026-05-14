Tarta de frutos rojos: animate a preparar esta receta increíble en casa

Esta tarta de fruto rojos tiene el equilibrio perfecto entre lo crujiente de la base, lo cremoso del relleno y lo ácido de los frutos rojos, por lo que es un postre riquísimo. En la receta, la crema pastelera debe cocinarse a fuego lento y sin dejar de revolver, puesto que el huevo se cuaja a 85°C y si se pasa queda granulosa.