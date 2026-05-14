Tarta de frutos rojos: animate a preparar esta receta increíble en casa
Seguí el paso a paso de esta receta de tarta de frutos rojos, un postre con el equilibrio perfecto entre crocante y cremoso.
Esta tarta de fruto rojos tiene el equilibrio perfecto entre lo crujiente de la base, lo cremoso del relleno y lo ácido de los frutos rojos, por lo que es un postre riquísimo. En la receta, la crema pastelera debe cocinarse a fuego lento y sin dejar de revolver, puesto que el huevo se cuaja a 85°C y si se pasa queda granulosa.
Los frutos rojos van crudos, encima, para que mantengan su frescura y textura. Servila el mismo día de armarla, ya que la humedad de la fruta empapa la base con el tiempo. Un toque de azúcar impalpable por encima y queda lista para cualquier mesa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
- 1 masa de tarta dulce precocida
- 500 g de frutos rojos mixtos (frutillas, arándanos, frambuesas)
- 2 cucharadas de azúcar impalpable para decorar
Para la crema pastelera
- 500 ml de leche entera
- 4 yemas
- 1/2 taza de azúcar
- 50 g de maicena
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 30 g de manteca
- Ralladura de 1/2 limón
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá el molde con la masa, pinchá el fondo, cubrí con papel manteca y legumbres. Horneá 12 minutos, sacá el peso y horneá 5 minutos más hasta dorar. Dejá enfriar.
- En una olla, llevá la leche con la ralladura de limón a hervor suave. Apagá el fuego y dejá infusionar 5 minutos. Colá y reservá tibia.
- En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá la maicena y mezclá hasta obtener una pasta suave.
- Verté la leche tibia sobre la mezcla de yemas en hilo, revolviendo constantemente. Devolvé todo a la olla a fuego bajo. Cociná revolviendo sin parar con cuchara de madera hasta que espese y burbujee, aproximadamente 5 minutos. Tiene que cubrir la cuchara y al pasar el dedo dejar una raya limpia.
- Retirá del fuego. Agregá la manteca y la vainilla, mezclá hasta integrar. Pasá a un bowl, cubrí con film a piel y dejá enfriar a temperatura ambiente, luego refrigerá 2 horas.
- Verté la crema pastelera fría sobre la base precocida, alisá con espátula. Distribuí los frutos rojos por encima de forma decorativa.
- Espolvoreá azúcar impalpable justo antes de llevar a la mesa. ¡Y listo!