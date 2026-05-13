Receta de frixuelos asturianos: el dulce tradicional fácil de preparar

La receta de frixuelos asturianos es una de las más tradicionales de la gastronomía del norte de España. Similares a las crepes , destacan por su textura fina y suave, además de su sabor delicado. Estos dulces son ideales para disfrutar con azúcar , miel o rellenos dulces en desayunos y meriendas familiares. ¡Vamos al paso a paso!.

Ingredientes

250 ml de leche

125 g de harina de trigo

2 huevos

25 g de azúcar

1 cucharada de mantequilla derretida

1 pizca de sal

Aceite o mantequilla para la sartén

Azúcar para espolvorear

Paso a paso para crear un dulce delicioso

En un bol, bate los huevos junto con el azúcar y la pizca de sal .

junto con el y la pizca de . Añade la leche y la mantequilla derretida.

y la derretida. Incorpora la harina poco a poco hasta obtener una masa líquida y sin grumos.

poco a poco hasta obtener una líquida y sin grumos. Deja reposar la mezcla durante 20 minutos.

Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite o mantequilla .

o . Vierte una pequeña cantidad de masa y extiéndela bien.

y extiéndela bien. Cocina durante 1 minuto aproximadamente y da la vuelta con cuidado.

Cocina el otro lado unos segundos más.

Repite el proceso hasta terminar toda la masa .

. Sirve los frixuelos espolvoreados con azúcar o con el relleno deseado.

Prepara la receta de este dulce frixuelos asturianos Prepara la receta de este dulce: frixuelos asturianos Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los dulces frixuelos asturianos son una muestra perfecta de la cocina tradicional del norte de España, sencilla pero llena de sabor. Su textura fina y ligera permite disfrutarlos de múltiples maneras, desde la versión más clásica con azúcar hasta opciones rellenas de crema, chocolate o mermelada. Además, son muy fáciles de preparar y requieren ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina. Esta receta resulta ideal tanto para desayunos especiales como para meriendas familiares, especialmente acompañada de café o chocolate caliente. Prepararlos en casa es una forma de mantener viva una tradición gastronómica asturiana que ha pasado de generación en generación. Sin duda, los frixuelos son un dulce casero irresistible y perfecto para cualquier ocasión. ¡Anímate a prepararlos en casa!.