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Receta de frixuelos asturianos: el dulce tradicional fácil de preparar

Receta de frixuelos asturianos, un dulce tradicional suave y ligero, perfecto para desayunos, meriendas y celebraciones caseras.

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Una receta que no puede faltar en tu cocina

Una receta que no puede faltar en tu cocina

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La receta de frixuelos asturianos es una de las más tradicionales de la gastronomía del norte de España. Similares a las crepes, destacan por su textura fina y suave, además de su sabor delicado. Estos dulces son ideales para disfrutar con azúcar, miel o rellenos dulces en desayunos y meriendas familiares. ¡Vamos al paso a paso!.

Compartimos esta receta de un dulce español que cautiva
Compartimos esta receta de un dulce espa&ntilde;ol que cautiva

Compartimos esta receta de un dulce español que cautiva

Rinde: 10 frixuelos

Ingredientes

  • 250 ml de leche
  • 125 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 25 g de azúcar
  • 1 cucharada de mantequilla derretida
  • 1 pizca de sal
  • Aceite o mantequilla para la sartén
  • Azúcar para espolvorear

Paso a paso para crear un dulce delicioso

  • En un bol, bate los huevos junto con el azúcar y la pizca de sal.
  • Añade la leche y la mantequilla derretida.
  • Incorpora la harina poco a poco hasta obtener una masa líquida y sin grumos.
  • Deja reposar la mezcla durante 20 minutos.
  • Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite o mantequilla.
  • Vierte una pequeña cantidad de masa y extiéndela bien.
  • Cocina durante 1 minuto aproximadamente y da la vuelta con cuidado.
  • Cocina el otro lado unos segundos más.
  • Repite el proceso hasta terminar toda la masa.
  • Sirve los frixuelos espolvoreados con azúcar o con el relleno deseado.

Prepara la receta de este dulce frixuelos asturianos
Prepara la receta de este dulce: frixuelos asturianos

Prepara la receta de este dulce: frixuelos asturianos

De la cocina a tu mesa

Los dulces frixuelos asturianos son una muestra perfecta de la cocina tradicional del norte de España, sencilla pero llena de sabor. Su textura fina y ligera permite disfrutarlos de múltiples maneras, desde la versión más clásica con azúcar hasta opciones rellenas de crema, chocolate o mermelada. Además, son muy fáciles de preparar y requieren ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina. Esta receta resulta ideal tanto para desayunos especiales como para meriendas familiares, especialmente acompañada de café o chocolate caliente. Prepararlos en casa es una forma de mantener viva una tradición gastronómica asturiana que ha pasado de generación en generación. Sin duda, los frixuelos son un dulce casero irresistible y perfecto para cualquier ocasión. ¡Anímate a prepararlos en casa!.

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