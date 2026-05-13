La receta de chorizo al vino que triunfa en cualquier reunión

Esta receta de chorizo al vino es ideal para quienes buscan una preparación simple, intensa y llena de sabor. El vino aporta aroma y una salsa deliciosa que combina perfectamente con el chorizo . Es un plato fácil, perfecto para tapas , picadas o comidas informales. ¡Manos a la obra!.

Una receta ideal para sobrellevar los días fríos

Una receta ideal para sobrellevar los días fríos

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Chorizos frescos — 8 unidades

Vino tinto — 500 mililitros

Ajo — 2 dientes

Laurel — 2 hojas

Aceite — 20 mililitros

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear chorizo al vino delicioso

1- Pinchar ligeramente los chorizos frescos.

2- Calentar el aceite en una sartén u olla.

3- Dorar los chorizos de todos lados.

4- Agregar el ajo picado y las hojas de laurel.

5- Incorporar el vino tinto y cocinar a fuego medio.

6- Cocinar hasta que el líquido reduzca y forme una salsa.

7- Condimentar con pimienta y servir caliente.

Esta receta es para lucirte Esta receta es para lucirte Shutterstock

De la cocina a la mesa

El chorizo al vino es una preparación clásica de la cocina española, perfecta para compartir. Esta receta combina el sabor intenso del chorizo con una reducción aromática de vino que aporta profundidad y mucho carácter. Es ideal para servir como tapa, entrada o acompañar con pan para disfrutar la salsa. Además, se prepara rápidamente y con pocos ingredientes. Se puede hacer con vino tinto o blanco según el gusto. Este chorizo casero es simple, abundante y perfecto para quienes disfrutan de platos llenos de sabor. ¡A disfrutar!.