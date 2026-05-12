Receta de rösti: descubre el secreto suizo de la papa crocante

Esta receta de rösti es ideal para quienes buscan una preparación crocante, simple y llena de sabor. Originario de Suiza, este plato de papa combina una textura dorada por fuera y suave por dentro. Es una preparación fácil, perfecta como acompañamiento o plato principal. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Papas — 800 gramos

Manteca — 40 gramos

Aceite — 20 mililitros

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un rösti delicioso

1- Pelar y rallar las papas.

2- Escurrir bien el exceso de líquido.

3- Condimentar con sal y pimienta.

4- Calentar la manteca y el aceite en una sartén.

5- Colocar las papas formando una capa compacta.

6- Cocinar a fuego medio hasta dorar la base.

7- Dar vuelta el rösti con ayuda de un plato.

8- Cocinar del otro lado hasta que quede bien crocante.

Una receta irresistible Una receta irresistible Shutterstock

De la cocina a la mesa

El rösti es una preparación tradicional suiza que se volvió popular en todo el mundo por su simpleza y sabor. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro gracias a la papa rallada cocinada lentamente. Es ideal para acompañar carnes, huevos o vegetales, aunque también puede disfrutarse solo. Además, se puede enriquecer con queso, cebolla o hierbas según el gusto. Su preparación requiere pocos ingredientes y el resultado siempre sorprende. Este rösti casero es práctico, delicioso y perfecto para cualquier comida. ¡A disfrutar!.