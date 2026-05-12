Receta de rösti: descubre el secreto suizo de la papa crocante
Receta de rösti, una preparación suiza crocante y deliciosa hecha con papa, ideal como acompañamiento o plato principal.
Esta receta de rösti es ideal para quienes buscan una preparación crocante, simple y llena de sabor. Originario de Suiza, este plato de papa combina una textura dorada por fuera y suave por dentro. Es una preparación fácil, perfecta como acompañamiento o plato principal. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papas — 800 gramos
- Manteca — 40 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un rösti delicioso
1- Pelar y rallar las papas.
2- Escurrir bien el exceso de líquido.
3- Condimentar con sal y pimienta.
4- Calentar la manteca y el aceite en una sartén.
5- Colocar las papas formando una capa compacta.
6- Cocinar a fuego medio hasta dorar la base.
7- Dar vuelta el rösti con ayuda de un plato.
8- Cocinar del otro lado hasta que quede bien crocante.
De la cocina a la mesa
El rösti es una preparación tradicional suiza que se volvió popular en todo el mundo por su simpleza y sabor. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro gracias a la papa rallada cocinada lentamente. Es ideal para acompañar carnes, huevos o vegetales, aunque también puede disfrutarse solo. Además, se puede enriquecer con queso, cebolla o hierbas según el gusto. Su preparación requiere pocos ingredientes y el resultado siempre sorprende. Este rösti casero es práctico, delicioso y perfecto para cualquier comida. ¡A disfrutar!.