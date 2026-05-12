Receta de tarta de cerezas: el postre elegante que sorprenderá

Esta receta de tarta de cerezas es ideal para quienes buscan un postre casero, fresco y lleno de sabor frutal . Las cerezas aportan un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez sobre una base crocante. Es una preparación deliciosa y elegante para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la masa:

Harina de trigo — 250 gramos

Manteca — 120 gramos

Azúcar — 100 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Para el relleno:

Cerezas descarozadas — 500 gramos

Azúcar — 120 gramos

Almidón de maíz — 30 gramos

Jugo de limón — 20 mililitros

Paso a paso para crear una tarta de cerezas deliciosa

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la masa.

2- Llevar la masa a frío durante 30 minutos.

3- Estirar y forrar un molde para tarta.

4- Mezclar las cerezas descarozadas con el azúcar, el almidón de maíz y el jugo de limón.

5- Colocar el relleno sobre la masa.

6- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

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De la cocina a la mesa

La tarta de cerezas es un postre clásico y muy elegante que resalta el sabor natural de la fruta. Esta receta combina una masa crocante con un relleno jugoso y equilibrado entre dulce y ácido. Es ideal para servir tibia o fría, sola o acompañada con crema o helado. Además, su aroma y color la convierten en una preparación muy vistosa. Se puede preparar con anticipación y disfrutar en reuniones o meriendas especiales. Esta tarta casera es fresca, deliciosa y perfecta para quienes aman los postres frutales. ¡A disfrutar!.