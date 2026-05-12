Receta de tarta de cerezas: el postre elegante que sorprenderá
Receta de tarta de cerezas, un postre casero, frutal y elegante ideal para meriendas o celebraciones especiales.
Esta receta de tarta de cerezas es ideal para quienes buscan un postre casero, fresco y lleno de sabor frutal. Las cerezas aportan un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez sobre una base crocante. Es una preparación deliciosa y elegante para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
Para la masa:
- Harina de trigo — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Para el relleno:
- Cerezas descarozadas — 500 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Almidón de maíz — 30 gramos
- Jugo de limón — 20 mililitros
Paso a paso para crear una tarta de cerezas deliciosa
1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la masa.
2- Llevar la masa a frío durante 30 minutos.
3- Estirar y forrar un molde para tarta.
4- Mezclar las cerezas descarozadas con el azúcar, el almidón de maíz y el jugo de limón.
5- Colocar el relleno sobre la masa.
6- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tarta de cerezas es un postre clásico y muy elegante que resalta el sabor natural de la fruta. Esta receta combina una masa crocante con un relleno jugoso y equilibrado entre dulce y ácido. Es ideal para servir tibia o fría, sola o acompañada con crema o helado. Además, su aroma y color la convierten en una preparación muy vistosa. Se puede preparar con anticipación y disfrutar en reuniones o meriendas especiales. Esta tarta casera es fresca, deliciosa y perfecta para quienes aman los postres frutales. ¡A disfrutar!.