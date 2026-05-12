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Receta de tarta de cerezas: el postre elegante que sorprenderá

Receta de tarta de cerezas, un postre casero, frutal y elegante ideal para meriendas o celebraciones especiales.

Candela Spann

Disfrutá la preparación de esta receta muy fácil

Disfrutá la preparación de esta receta muy fácil

Shutterstock

Esta receta de tarta de cerezas es ideal para quienes buscan un postre casero, fresco y lleno de sabor frutal. Las cerezas aportan un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez sobre una base crocante. Es una preparación deliciosa y elegante para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.

Deliciosa receta de tarta de cerezas
Deliciosa receta de tarta de cerezas

Deliciosa receta de tarta de cerezas

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la masa:

  • Harina de trigo — 250 gramos
  • Manteca — 120 gramos
  • Azúcar — 100 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Para el relleno:

  • Cerezas descarozadas — 500 gramos
  • Azúcar — 120 gramos
  • Almidón de maíz — 30 gramos
  • Jugo de limón — 20 mililitros

Paso a paso para crear una tarta de cerezas deliciosa

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la masa.

2- Llevar la masa a frío durante 30 minutos.

3- Estirar y forrar un molde para tarta.

4- Mezclar las cerezas descarozadas con el azúcar, el almidón de maíz y el jugo de limón.

5- Colocar el relleno sobre la masa.

6- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

En pocos pasos prepará esta receta
En pocos pasos prepar&aacute; esta receta

En pocos pasos prepará esta receta

De la cocina a la mesa

La tarta de cerezas es un postre clásico y muy elegante que resalta el sabor natural de la fruta. Esta receta combina una masa crocante con un relleno jugoso y equilibrado entre dulce y ácido. Es ideal para servir tibia o fría, sola o acompañada con crema o helado. Además, su aroma y color la convierten en una preparación muy vistosa. Se puede preparar con anticipación y disfrutar en reuniones o meriendas especiales. Esta tarta casera es fresca, deliciosa y perfecta para quienes aman los postres frutales. ¡A disfrutar!.

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