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La mejor tarta de higo: receta simple con resultado increíble

Dulce, aromática y con un toque rústico: esta receta de tarta de higo es perfecta para disfrutar un postre casero elegante, fácil y lleno de sabor.

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Receta de tarta de higo fácil: el postre de temporada que enamora

Receta de tarta de higo fácil: el postre de temporada que enamora

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Esta receta de tarta de higo combina la dulzura natural de los higos con una base suave y un relleno cremoso. Es un postre típico de temporada, ideal para aprovechar esta fruta tan especial. Perfecta para servir en una merienda o como cierre de una comida especial.

Cómo hacer tarta de higo perfecta en casa
Los higos aportan fibra y nutrientes

Los higos aportan fibra y nutrientes

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de higos frescos.
  • 200 gramos de harina de trigo.
  • 150 gramos de azúcar.
  • 100 gramos de mantequilla.
  • 3 huevos.
  • 200 mililitros de nata para montar.
  • 5 mililitros de extracto de vainilla.
  • 2 gramos de sal.
  • 10 gramos de levadura química.

Paso a paso para crear una tarta de higo casera deliciosa

1- Precalentar el horno a 180 grados.

2- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

3- Añadir los huevos uno a uno.

4- Incorporar la nata para montar y el extracto de vainilla.

5- Agregar la harina de trigo, la levadura química y la sal.

6- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

7- Verter la mezcla en un molde engrasado.

8- Colocar los higos cortados por encima.

9- Hornear durante 40 a 45 minutos.

10- Dejar enfriar antes de servir.

La receta de tarta de higo más aromática y suave
Los higos son una de las frutas más antiguas cultivadas.

Los higos son una de las frutas más antiguas cultivadas.

De la cocina a la mesa

La tarta de higo es un postre que destaca por su equilibrio entre dulzura y frescura. Esta receta resalta el sabor natural de los higos, creando una combinación deliciosa con la base suave y esponjosa. Es ideal para disfrutar en temporada, cuando la fruta está en su mejor momento. Además, es fácil que no requiere técnicas complicadas, pero ofrece un resultado elegante y muy sabroso. Se puede servir sola o acompañada de nata o helado. ¡Un postre casero que siempre sorprende y encanta!.

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