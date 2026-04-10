La mejor tarta de higo: receta simple con resultado increíble
Dulce, aromática y con un toque rústico: esta receta de tarta de higo es perfecta para disfrutar un postre casero elegante, fácil y lleno de sabor.
Esta receta de tarta de higo combina la dulzura natural de los higos con una base suave y un relleno cremoso. Es un postre típico de temporada, ideal para aprovechar esta fruta tan especial. Perfecta para servir en una merienda o como cierre de una comida especial.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de higos frescos.
- 200 gramos de harina de trigo.
- 150 gramos de azúcar.
- 100 gramos de mantequilla.
- 3 huevos.
- 200 mililitros de nata para montar.
- 5 mililitros de extracto de vainilla.
- 2 gramos de sal.
- 10 gramos de levadura química.
Paso a paso para crear una tarta de higo casera deliciosa
1- Precalentar el horno a 180 grados.
2- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
3- Añadir los huevos uno a uno.
4- Incorporar la nata para montar y el extracto de vainilla.
5- Agregar la harina de trigo, la levadura química y la sal.
6- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
7- Verter la mezcla en un molde engrasado.
8- Colocar los higos cortados por encima.
9- Hornear durante 40 a 45 minutos.
10- Dejar enfriar antes de servir.
De la cocina a la mesa
La tarta de higo es un postre que destaca por su equilibrio entre dulzura y frescura. Esta receta resalta el sabor natural de los higos, creando una combinación deliciosa con la base suave y esponjosa. Es ideal para disfrutar en temporada, cuando la fruta está en su mejor momento. Además, es fácil que no requiere técnicas complicadas, pero ofrece un resultado elegante y muy sabroso. Se puede servir sola o acompañada de nata o helado. ¡Un postre casero que siempre sorprende y encanta!.