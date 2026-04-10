La mejor tarta de higo: receta simple con resultado increíble

Esta receta de tarta de higo combina la dulzura natural de los higos con una base suave y un relleno cremoso. Es un postre típico de temporada, ideal para aprovechar esta fruta tan especial. Perfecta para servir en una merienda o como cierre de una comida especial.

2- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

3- Añadir los huevos uno a uno.

4- Incorporar la nata para montar y el extracto de vainilla.

5- Agregar la harina de trigo, la levadura química y la sal.

6- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

7- Verter la mezcla en un molde engrasado.

8- Colocar los higos cortados por encima.

9- Hornear durante 40 a 45 minutos.

10- Dejar enfriar antes de servir.

La receta de tarta de higo más aromática y suave Los higos son una de las frutas más antiguas cultivadas. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tarta de higo es un postre que destaca por su equilibrio entre dulzura y frescura. Esta receta resalta el sabor natural de los higos, creando una combinación deliciosa con la base suave y esponjosa. Es ideal para disfrutar en temporada, cuando la fruta está en su mejor momento. Además, es fácil que no requiere técnicas complicadas, pero ofrece un resultado elegante y muy sabroso. Se puede servir sola o acompañada de nata o helado. ¡Un postre casero que siempre sorprende y encanta!.