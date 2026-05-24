El secreto de un locro perfecto para el 25 de Mayo: receta paso a paso

El locro es el plato patrio por excelencia, el que se cocina en ollas enormes para compartir en patios y veredas cada 25 de Mayo. Es una sopa espesa de origen quechua que une maíz blanco, porotos, zapallo y carne en una cocción lenta de horas que transforma todo en una crema exquisita. Eso sí, es una receta que requiere de paciencia. ¡Manos a la obra!