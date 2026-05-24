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El secreto de un locro perfecto para el 25 de Mayo: receta paso a paso

La receta del locro perfecto para el 25 de Mayo está aquí. Conocé el paso a paso para que tu locro sea la estrella de la celebración.

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La receta más rica de locro. Foto: Shutterstock

La receta más rica de locro. Foto: Shutterstock

El locro es el plato patrio por excelencia, el que se cocina en ollas enormes para compartir en patios y veredas cada 25 de Mayo. Es una sopa espesa de origen quechua que une maíz blanco, porotos, zapallo y carne en una cocción lenta de horas que transforma todo en una crema exquisita. Eso sí, es una receta que requiere de paciencia. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (8 porciones)

  • 500 g de maíz blanco partido (pisado)
  • 200 g de porotos blancos
  • 300 g de carne de vaca (roast beef o falda)
  • 200 g de chorizo colorado
  • 150 g de panceta en trozos
  • 300 g de zapallo anco, en cubos
  • 1 cebolla grande, picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 chorizo de cerdo (opcional, para más sabor)
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Para la salsa criolla

  • 2 cebollas de verdeo, picadas
  • 1 cucharada de ají molido
  • 2 cucharadas de vinagre de vino
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal
Cómo hacer locro casero, receta paso a paso
Prepará el locro más rico con esta receta.

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Paso a paso de la receta

  1. Poné el maíz y los porotos en remojo en agua fría por toda la noche. Escurrí antes de cocinar.
  2. En una olla grande, calentá aceite a fuego medio. Agregá la panceta y cociná 5 minutos hasta que suelte grasa y se dore. Incorporá la carne de vaca en trozos grandes y sellá por todos los lados. Agregá el chorizo colorado en rodajas y el chorizo de cerdo entero.
  3. Sumá la cebolla y el ajo, cociná 5 minutos hasta transparente. Agregá el comino, el pimentón, el zapallo y mezclá bien.
  4. Verté agua caliente hasta cubrir todo por 5 cm. Llevá a hervor, bajá a fuego mínimo y cociná tapado 3 horas. Revolvé cada 30 minutos y agregá agua caliente si es necesario.
  5. A las 2 horas, sacá el chorizo de cerdo, cortalo en rodajas y devolvelo. Retirá la grasa que flota en la superficie con una cuchara. El maíz debe haberse deshecho y espesado el caldo. Rectificá de sal.
  6. Mezclá todos los ingredientes y dejá reposar 15 minutos para que la cebolla se cure.
  7. Emplatá el locro bien caliente, con una cucharada de salsa criolla encima y pan casero al lado. ¡Y listo!

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