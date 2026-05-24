El secreto de un locro perfecto para el 25 de Mayo: receta paso a paso
La receta del locro perfecto para el 25 de Mayo está aquí. Conocé el paso a paso para que tu locro sea la estrella de la celebración.
El locro es el plato patrio por excelencia, el que se cocina en ollas enormes para compartir en patios y veredas cada 25 de Mayo. Es una sopa espesa de origen quechua que une maíz blanco, porotos, zapallo y carne en una cocción lenta de horas que transforma todo en una crema exquisita. Eso sí, es una receta que requiere de paciencia. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (8 porciones)
- 500 g de maíz blanco partido (pisado)
- 200 g de porotos blancos
- 300 g de carne de vaca (roast beef o falda)
- 200 g de chorizo colorado
- 150 g de panceta en trozos
- 300 g de zapallo anco, en cubos
- 1 cebolla grande, picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 chorizo de cerdo (opcional, para más sabor)
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Para la salsa criolla
- 2 cebollas de verdeo, picadas
- 1 cucharada de ají molido
- 2 cucharadas de vinagre de vino
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal
Paso a paso de la receta
- Poné el maíz y los porotos en remojo en agua fría por toda la noche. Escurrí antes de cocinar.
- En una olla grande, calentá aceite a fuego medio. Agregá la panceta y cociná 5 minutos hasta que suelte grasa y se dore. Incorporá la carne de vaca en trozos grandes y sellá por todos los lados. Agregá el chorizo colorado en rodajas y el chorizo de cerdo entero.
- Sumá la cebolla y el ajo, cociná 5 minutos hasta transparente. Agregá el comino, el pimentón, el zapallo y mezclá bien.
- Verté agua caliente hasta cubrir todo por 5 cm. Llevá a hervor, bajá a fuego mínimo y cociná tapado 3 horas. Revolvé cada 30 minutos y agregá agua caliente si es necesario.
- A las 2 horas, sacá el chorizo de cerdo, cortalo en rodajas y devolvelo. Retirá la grasa que flota en la superficie con una cuchara. El maíz debe haberse deshecho y espesado el caldo. Rectificá de sal.
- Mezclá todos los ingredientes y dejá reposar 15 minutos para que la cebolla se cure.
- Emplatá el locro bien caliente, con una cucharada de salsa criolla encima y pan casero al lado. ¡Y listo!