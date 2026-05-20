Mermelada de pomelo rosa: la receta casera ideal para disfrutar en casa

Esta receta de mermelada de pomelo rosa es ideal para quienes buscan un sabor cítrico, fresco y ligeramente amargo. Su color vibrante y aroma intenso la convierten en una opción deliciosa para desayunos y meriendas. Es una deliciosa casera, simple y perfecta para disfrutar algo diferente. ¡Manos a la obra!.

Esta receta es para que empieces el día con todo el sabor

Esta receta para que empices el día a todo sabor

Ingredientes (rinde 3 frascos medianos)

Pomelo rosa — 1,5 kilogramos

Azúcar — 800 gramos

Agua — 500 mililitros

Jugo de limón — 30 mililitros

Paso a paso para crear mermelada de pomelo rosa deliciosa

1- Pelar los pomelos rosa retirando la parte blanca más gruesa para evitar exceso de amargor.

2- Cortar la pulpa en trozos pequeños y reservar el jugo.

3- Colocar el pomelo en una olla junto con el agua y cocinar a fuego medio.

4- Agregar el azúcar y el jugo de limón.

5- Cocinar revolviendo ocasionalmente hasta que la mezcla espese.

6- Retirar la espuma que se forme en la superficie.

7- Verificar el punto de la mermelada colocando una pequeña cantidad en un plato frío.

8- Envasar caliente en frascos esterilizados y dejar enfriar.

Con un vibrante color y sabor esta mermelada es la receta para toda tu familia Con un vibrante color y sabor esta mermelada es la receta para toda tu familia Shutterstock

De la cocina a la mesa

La mermelada de pomelo rosa es una opción sofisticada y diferente para quienes disfrutan de sabores cítricos intensos. Esta receta combina dulzura y un leve toque amargo característico del pomelo, logrando un equilibrio delicioso. Es ideal para untar tostadas, acompañar quesos o usar en pastelería. Además, su color rosado natural le aporta una presentación muy atractiva. Prepararla en casa permite controlar el nivel de azúcar y disfrutar un producto artesanal y fresco. Esta mermelada casera es aromática, versátil y perfecta para sumar variedad a desayunos y meriendas. ¡A disfrutar!.