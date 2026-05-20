Mermelada de pomelo rosa: la receta casera ideal para disfrutar en casa
Descubrí la receta casera de mermelada de pomelo rosa, perfecta para tus desayunos y meriendas. Y empezá el día a todo sabor.
Esta receta de mermelada de pomelo rosa es ideal para quienes buscan un sabor cítrico, fresco y ligeramente amargo. Su color vibrante y aroma intenso la convierten en una opción deliciosa para desayunos y meriendas. Es una deliciosa casera, simple y perfecta para disfrutar algo diferente. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 3 frascos medianos)
- Pomelo rosa — 1,5 kilogramos
- Azúcar — 800 gramos
- Agua — 500 mililitros
- Jugo de limón — 30 mililitros
Paso a paso para crear mermelada de pomelo rosa deliciosa
1- Pelar los pomelos rosa retirando la parte blanca más gruesa para evitar exceso de amargor.
2- Cortar la pulpa en trozos pequeños y reservar el jugo.
3- Colocar el pomelo en una olla junto con el agua y cocinar a fuego medio.
4- Agregar el azúcar y el jugo de limón.
5- Cocinar revolviendo ocasionalmente hasta que la mezcla espese.
6- Retirar la espuma que se forme en la superficie.
7- Verificar el punto de la mermelada colocando una pequeña cantidad en un plato frío.
8- Envasar caliente en frascos esterilizados y dejar enfriar.
De la cocina a la mesa
La mermelada de pomelo rosa es una opción sofisticada y diferente para quienes disfrutan de sabores cítricos intensos. Esta receta combina dulzura y un leve toque amargo característico del pomelo, logrando un equilibrio delicioso. Es ideal para untar tostadas, acompañar quesos o usar en pastelería. Además, su color rosado natural le aporta una presentación muy atractiva. Prepararla en casa permite controlar el nivel de azúcar y disfrutar un producto artesanal y fresco. Esta mermelada casera es aromática, versátil y perfecta para sumar variedad a desayunos y meriendas. ¡A disfrutar!.