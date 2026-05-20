Tarta de San Marcos: la receta española que conquista paladares

La receta de tarta de San Marcos es uno de los grandes clásicos de la repostería española. Su combinación de bizcocho esponjoso, nata montada y cobertura de yema tostada crea un postre elegante y delicioso. Es perfecta para celebraciones, cumpleaños o cualquier ocasión especial que merezca un dulce tradicional y sofisticado.

Ingredientes

Para el bizcocho:

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina de trigo

1 cucharadita de levadura química

Para el almíbar:

100 ml de agua

80 g de azúcar

1 cucharada de licor dulce (opcional)

Para el relleno:

500 ml de nata para montar

80 g de azúcar glass

Para la cobertura de yema:

4 yemas de huevo

100 g de azúcar

50 ml de agua

1 cucharadita de fácula de maíz

Paso a paso para crear una tarta de San Marcos deliciosa

Precalienta el horno a 180 °C.

Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen.

con el hasta que la mezcla triplique su volumen. Añade la harina y la levadura tamizadas con movimientos envolventes.

y la tamizadas con movimientos envolventes. Vierte la masa en un molde y hornea durante 30 minutos.

en un molde y hornea durante 30 minutos. Deja enfriar el bizcocho y córtalo en dos o tres capas.

y córtalo en dos o tres capas. Prepara el almíbar calentando el agua con el azúcar y el licor .

calentando el agua con el y el . Monta la nata con el azúcar glass hasta que esté firme.

con el hasta que esté firme. Rellena el bizcocho con la nata y humedece con almíbar .

con la y humedece con . Para la cobertura, cocina las yemas con el azúcar , el agua y la fécula de maíz hasta espesar.

con el , el agua y la hasta espesar. Extiende la crema de yema sobre la tarta y espolvorea azúcar por encima.

de sobre la y espolvorea por encima. Quema ligeramente el azúcar con un soplete o pala caliente para lograr el acabado tostado.

Disfruta esta receta Disfruta esta receta Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a tu mesa

La tarta de San Marcos es uno de los postres más representativos de la repostería española clásica, apreciada por su combinación de texturas y sabores delicados. El bizcocho esponjoso, la suavidad de la nata y el toque caramelizado de la yema tostada crean un equilibrio perfecto que convierte cada porción en una experiencia especial. Aunque requiere varios pasos, el resultado final merece completamente la pena, especialmente para celebraciones y ocasiones importantes. Además, puede prepararse con antelación y conservarse en frío hasta el momento de servir. Esta receta mantiene viva una tradición pastelera muy valorada en España y sigue siendo una de las tartas favoritas en cumpleaños, reuniones familiares y eventos especiales por su elegancia y sabor inconfundible. ¡A disfrutar!.