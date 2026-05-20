Tarta de San Marcos: la receta española que conquista paladares
Descubre la clásica receta de tarta de San Marcos: un postre español que combina bizcocho esponjoso, nata montada y deliciosa yema tostada.
La receta de tarta de San Marcos es uno de los grandes clásicos de la repostería española. Su combinación de bizcocho esponjoso, nata montada y cobertura de yema tostada crea un postre elegante y delicioso. Es perfecta para celebraciones, cumpleaños o cualquier ocasión especial que merezca un dulce tradicional y sofisticado.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
Para el bizcocho:
- 4 huevos
- 120 g de azúcar
- 120 g de harina de trigo
- 1 cucharadita de levadura química
Para el almíbar:
- 100 ml de agua
- 80 g de azúcar
- 1 cucharada de licor dulce (opcional)
Para el relleno:
- 500 ml de nata para montar
- 80 g de azúcar glass
Para la cobertura de yema:
- 4 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 50 ml de agua
- 1 cucharadita de fácula de maíz
Paso a paso para crear una tarta de San Marcos deliciosa
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen.
- Añade la harina y la levadura tamizadas con movimientos envolventes.
- Vierte la masa en un molde y hornea durante 30 minutos.
- Deja enfriar el bizcocho y córtalo en dos o tres capas.
- Prepara el almíbar calentando el agua con el azúcar y el licor.
- Monta la nata con el azúcar glass hasta que esté firme.
- Rellena el bizcocho con la nata y humedece con almíbar.
- Para la cobertura, cocina las yemas con el azúcar, el agua y la fécula de maíz hasta espesar.
- Extiende la crema de yema sobre la tarta y espolvorea azúcar por encima.
- Quema ligeramente el azúcar con un soplete o pala caliente para lograr el acabado tostado.
De la cocina a tu mesa
La tarta de San Marcos es uno de los postres más representativos de la repostería española clásica, apreciada por su combinación de texturas y sabores delicados. El bizcocho esponjoso, la suavidad de la nata y el toque caramelizado de la yema tostada crean un equilibrio perfecto que convierte cada porción en una experiencia especial. Aunque requiere varios pasos, el resultado final merece completamente la pena, especialmente para celebraciones y ocasiones importantes. Además, puede prepararse con antelación y conservarse en frío hasta el momento de servir. Esta receta mantiene viva una tradición pastelera muy valorada en España y sigue siendo una de las tartas favoritas en cumpleaños, reuniones familiares y eventos especiales por su elegancia y sabor inconfundible. ¡A disfrutar!.